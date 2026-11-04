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2026台北市長選戰倒數不到1個月，尋求連任的台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋，近日先後接受律師謝震武專訪，兩場節目不僅觀看次數引發比較，連現場媒體人的提問反應與表情也成為網路熱議話題。律師李怡貞看完兩集節目後，在臉書發文分析兩人的應答表現，認為沈伯洋面對尖銳問題仍能逐一回應，並感慨表示：「台北市人是要一個有血有肉有在動腦的人當市長。」沈伯洋的專訪於2日晚間播出，影片上架YouTube後迅速累積觀看次數，截至今（4）日上午，已突破186萬次；相比之下，蔣萬安的專訪片段於10月20日上架，經過15天累積約108萬次觀看，讓兩場專訪的網路聲量成為選戰討論焦點。此外，現場氣氛也成為網友熱議話題，沈伯洋這次受訪，節目邀請黃創夏、陳敏鳳、康仁俊、黃揚明、蘭萱等5名媒體人提問，其中陳敏鳳、蘭萱也曾參與蔣萬安的專訪。網路流傳的對比畫面顯示，蔣萬安受訪時，媒體人提問後神情較為嚴肅；沈伯洋受訪期間，現場則不時傳出笑聲，主持人謝震武也多次露出笑容，兩場節目的互動差異引發熱議。李怡貞隨後在臉書發文，呼籲大家看看兩場專訪的差別，她認為，謝震武向沈伯洋提出的問題難度高、出其不意，並不容易回答，但沈伯洋全都接招、認真回應；反觀蔣萬安受訪時，「那集真的很優待他了，他還是保利達B」，嘲諷其仍有「問A答B」的情況。「我台北市人是要一個有血有肉有在動腦的人當市長，而不是一個保守謹慎的放送答錄機。」李怡貞更進一步吐槽，蔣萬安先前談到看嬰兒未戴口罩的爭議，其當時緊急解釋是假寶寶。最後，她也注意到，謝震武訪問沈伯洋時頻頻露出「姨母笑」，藉此表達對兩人應答方式的不同看法。