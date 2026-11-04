中華郵政推出寶可夢郵票及限量集郵商品，今（4）日上午8時30分開放「周邊商品預購」，不少粉絲起大早到「i集郵網路商城」排隊，搶購郵差包、存錢筒、折疊推車等。不過，今天其實只是周邊商品的預購開跑，真正的寶可夢郵票還沒開放訂購，粉絲就算今天沒有搶到，也不用急著認輸，11月17日才是郵票正式開放訂購的日子，11月20日更將同步迎來正式發行及實體販售。
中華郵政表示，i集郵開放預購的「寶可夢集郵商品」在今天10時15分全部售完，之後不會再補貨，不過民眾可在11月20日起，到全台901間郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。
寶可夢郵票11/17開搶 限量30萬張、每人限購2張
中華郵政表示，「寶可夢郵票小全張」預計11月20日正式發行，限量30萬張，每張包含10枚郵票，面值均為新台幣8元；想收藏的民眾，11月17日上午8時30分起，需透過「i集郵」網站訂購，每筆訂單限購2張；11月20日正式發行後，才能前往全台各地郵局、郵政博物館及台北2026世界郵展現場購買，每人限購2張。
6間主題郵局、6組寶可夢郵筒同步亮相
除了線上訂購，11月20日郵票發行首日也將設置6間寶可夢主題郵局，分別為「台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局」，讓粉絲能到指定郵局收藏郵票、感受寶可夢主題氛圍。
此外，全台還有6組寶可夢主題郵筒同步登場，設置地點包括「台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局」，涵蓋北部、東部及離島地區。
郵局寶可夢聯名
📌主題郵局：台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局
📌主題郵筒：台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局
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寶可夢郵票11/17開搶 限量30萬張、每人限購2張
中華郵政表示，「寶可夢郵票小全張」預計11月20日正式發行，限量30萬張，每張包含10枚郵票，面值均為新台幣8元；想收藏的民眾，11月17日上午8時30分起，需透過「i集郵」網站訂購，每筆訂單限購2張；11月20日正式發行後，才能前往全台各地郵局、郵政博物館及台北2026世界郵展現場購買，每人限購2張。
除了線上訂購，11月20日郵票發行首日也將設置6間寶可夢主題郵局，分別為「台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局」，讓粉絲能到指定郵局收藏郵票、感受寶可夢主題氛圍。
此外，全台還有6組寶可夢主題郵筒同步登場，設置地點包括「台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局」，涵蓋北部、東部及離島地區。
郵局寶可夢聯名
📌主題郵局：台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局
📌主題郵筒：台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局