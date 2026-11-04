中華郵政推出寶可夢郵票及限量集郵商品，今（4）日上午8時30分開放「周邊商品預購」，不少粉絲起大早到「i集郵網路商城」排隊，搶購郵差包、存錢筒、折疊推車等。不過，今天其實只是周邊商品的預購開跑，真正的寶可夢郵票還沒開放訂購，粉絲就算今天沒有搶到，也不用急著認輸，11月17日才是郵票正式開放訂購的日子，11月20日更將同步迎來正式發行及實體販售。

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中華郵政表示，i集郵開放預購的「寶可夢集郵商品」在今天10時15分全部售完，之後不會再補貨，不過民眾可在11月20日起，到全台901間郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。

寶可夢郵票11/17開搶　限量30萬張、每人限購2張

中華郵政表示，「寶可夢郵票小全張」預計11月20日正式發行，限量30萬張，每張包含10枚郵票，面值均為新台幣8元；想收藏的民眾，11月17日上午8時30分起，需透過「i集郵」網站訂購，每筆訂單限購2張；11月20日正式發行後，才能前往全台各地郵局、郵政博物館及台北2026世界郵展現場購買，每人限購2張。

▲中華郵政將在11月20日發售寶可夢郵票、集郵商品，其中集郵商品在今（4）日8點30分開放預購。（圖／中華郵政提供）
▲中華郵政將在11月20日發售寶可夢郵票、集郵商品，其中集郵商品在今（4）日8點30分開放預購。（圖／中華郵政提供）
6間主題郵局、6組寶可夢郵筒同步亮相

除了線上訂購，11月20日郵票發行首日也將設置6間寶可夢主題郵局，分別為「台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局」，讓粉絲能到指定郵局收藏郵票、感受寶可夢主題氛圍。

此外，全台還有6組寶可夢主題郵筒同步登場，設置地點包括「台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局」，涵蓋北部、東部及離島地區。

郵局寶可夢聯名

📌主題郵局：台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局

📌主題郵筒：台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局

▲寶可夢集郵商品預購已經全部售完，不過11月20日開始，郵局、世界郵展還有機會買到。（圖／i集郵網路商城）
▲寶可夢集郵商品預購已經全部售完，不過11月20日開始，郵局、世界郵展還有機會買到。（圖／i集郵網路商城）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。