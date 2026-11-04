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台北市長電視辯論會日前落幕，民進黨候選人沈伯洋邀第二次辯論，現任市長蔣萬安的競選總幹事羅智強則稱，要協商辯論可以，只有一個要求，「我方不和沒誠信的陣營協商」，指沈伯洋競選總幹事吳思瑤在首次辯論協商期間一再說謊，應先向主辦方道歉。對此，吳思瑤今（4）日受訪時表示，遺憾看到TVBS跟羅智強一搭一唱，砲口對準沈伯洋陣營，真的不樂見在選舉過程有任何的媒體，好像角色變成了某一個陣營的競選總部。對於被羅智強指控說謊一事，吳思瑤上午在立法院受訪時感嘆說，他只有一個心得，愛說謊的人才會說別人說謊，辯論會已經結束應當是第五天了，早該翻頁了，很遺憾看到TVBS跟羅智強一搭一唱，那砲口對準沈伯洋陣營。他說，媒體應當是公正獨立的，真的不樂見在選舉過程有任何的媒體，好像角色變成了某一個陣營的競選總部，「這樣是不是有違身為媒體人應當有的公正獨立跟客觀呢？」吳思瑤提到，辯論會的舉辦，自始至終大家都看到，沈伯洋陣營是最開放的，不管是從時間、時段、形式，他們都是全力配合的，現在事後好像被拿來做一些完全不符合事實的炒作，「我真的覺得媒體不應當跟單一候選人陣營來一搭一唱，來淪為攻擊另外一方的工具」。吳思瑤提到，沈伯洋對辯論會的態度，只要有各家媒體提出來的舉辦同意書，他們每一家都簽署，至少應當有五、六份，但是蔣萬安偏偏只簽一份同意書，剛好就是TVBS，而從TVBS事前的舉辦，事後的跟著羅智強的一搭一唱，其實就不難理解，為什麼蔣萬安獨厚TVBS，「看得懂的人都看得懂，我們還需要講得太明嗎？」吳思瑤說，至於未來有沒有可能有其他的辯論會，他們當然還是一樣最開放，而且最有誠意，他們都願意配合，但也要強調，若辯論會只是淪為把媒體拿來作為選舉工具的一環，或者是辯論會被利用來成為朗讀大會、抹黑大會，那這樣的辯論會又有什麼意義呢？他建議，在市政府大廳，擺放兩個肥皂箱，兩個人可以直接來對話，這也是一個好的方式。