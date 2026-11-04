連鎖牛排品牌「貴族世家」跨足個人燒肉市場，全台首店落腳台北市大安區光復南路452號，預計規劃48個座位、一人一爐。主打每人最低199元起就能吃到，還享有自助吧吃到飽。官方表示目前正在趕工，最快期望下周開幕，而「貴族世家個人燒肉」完整菜單也搶先出爐，共計有單品套餐8款、綜合套餐7款，依選擇的肉品與重量而有不同價格，最低199元、最高929元。

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「貴族世家個人燒肉」最新菜單出爐！共有雞肉、豬肉、牛肉等品項，總計有15款套餐，單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格約落在199元至399元之間，點套餐可享無限供應湯品、飲料、冰淇淋。

其中價格最低的套餐就是雞腿丁燒肉套餐，100克只要199元，另外也開放可以額外加點。低消規定每人需點一份套餐。

▲貴族世家個人燒肉完整菜單搶先看（圖／貴族世家提供）
▲貴族世家個人燒肉完整菜單搶先看（圖／貴族世家提供）
▲貴族世家個人燒肉完整菜單搶先看（圖／貴族世家提供）
▲貴族世家個人燒肉完整菜單搶先看（圖／貴族世家提供）
🟡貴族世家個人燒肉菜單一次看

一、單品套餐區

套餐名稱

100g

200g

300g

無骨肩小排
燒肉套餐

299元

489元

649元

無骨牛小排
燒肉套餐

399元

689元

929元

嫩肩牛燒肉套餐

289元

469元

619元

板腱牛燒肉套餐

269元

429元

559元

牛五花燒肉套餐

219元

329元

419元

豬五花燒肉套餐

219元

329元

419元

雞腿丁燒肉套餐

199元

289元

369元

牛肋條燒肉套餐

269元

429元

559元
二、綜合套餐區

套餐名稱

肉品內容

價格

超級牛套餐A

牛舌50g、
牛五花100g

369元

超級牛套餐B

板腱牛100g、
牛舌50g

419元

牛豬綜合套餐

板腱牛70g、
豬五花70g

339元

牛雞綜合套餐

板腱牛70g、
雞腿丁100g

329元

鮮Q魷魚套餐

魷魚1尾

269元

海陸超級套餐

白蝦3隻、
扇貝柱5顆、
豬五花70g

399元

牛豬雞三拼套餐

牛五花70g、
豬五花70g、
雞腿丁70g

359元
三、人氣雙天王套餐

◾豬雞超值餐299元：雞腿丁100g＋豬五花70g

◾牛豬五花套餐279元：牛五花70g＋豬五花70g

四、肉品加點區

肉品名稱

70g

100g

200g

無骨肩小排燒肉

158元

198元

358元

無骨牛小排燒肉

248元

298元

538元

板腱牛燒肉

128元

168元

298元

嫩肩牛燒肉

138元

188元

338元

牛五花燒肉

88元

118元

208元

牛肋條燒肉

128元

168元

298元

牛舌

198元

258元

豬五花燒肉

88元

118元

208元

雞腿丁

68元

98元

178元
五、青菜加點專區

  • 蔬菜拼盤：69元
  • 玉米：35元
  • 青椒：35元
  • 香菇：35元
  • 櫛瓜：35元
  • 杏鮑菇：35元
  • 美生菜：35元
六、海鮮加點區

  • 白蝦3尾：108元
  • 扇貝柱8粒：98元
  • 魷魚1尾：170元
七、其他餐點及飲品

  • 咖哩牛肉飯：45元
  • 白飯：25元
  • 蔥鹽醬：15元
  • 泡菜：35元
  • 啤酒：65元
八、用餐規則及消費須知

  • 身高120cm以上：每人最低限點1份套餐。
  • 身高120cm以下低消80元／人
  • 用餐時間：每人每份套餐70分鐘。
  • 不收10%服務費，可享自取區湯品冰品飲料
  • 更換烤網：一片8元
  • 無法提供外帶、打包
  • 每份餐份贈白飯、雞湯、配菜
「貴族世家個人燒肉」插旗東區  共有48個座位

「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從兩站步行前往約需8至10分鐘。店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。

▲貴族世家個人燒肉目前正在趕工當中，可見餐廳內飲料機已經到位。（圖／記者黃韻文攝）
▲貴族世家個人燒肉目前正在趕工當中，可見餐廳內飲料機已經到位。（圖／記者黃韻文攝）
店面目前趕工中  最快下周開幕

貴族世家官方向《NOWNEWS》透露，目前正在趕工力拚、最快下周開幕，若未能趕上進度，則可能順延至下下周，也就是11月中旬前後登場，實際日期仍待品牌正式公告。

其實除了貴族世家個人燒肉，全台目前已有多個個人燒肉品牌，像是網路觀察平台《網路溫度計》，就曾經調查全台5大一人燒肉店網路討論熱度，也推薦包含燒肉Smile、燒肉LIKE、IKIGAI燒肉專門店、燒肉ChaCha、燒肉政宗，皆是網友推薦的熱門知名品牌，足見個人燒肉在國內受歡迎的程度。

▪️「貴族世家個人燒肉」店家資訊
地址：台北市大安區光復南路452號
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘

資料來源：貴族世家個人燒肉

▲貴族世家個人燒肉即將開幕，完整菜單搶先曝光。（圖／記者黃韻文攝）
▲貴族世家個人燒肉即將開幕，完整菜單搶先曝光。（圖／記者黃韻文攝）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。