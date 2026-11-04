其中價格最低的套餐就是雞腿丁燒肉套餐，100克只要199元，另外也開放可以額外加點。低消規定每人需點一份套餐。
一、單品套餐區
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套餐名稱
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100g
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200g
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300g
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無骨肩小排
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299元
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489元
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649元
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無骨牛小排
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399元
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689元
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929元
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嫩肩牛燒肉套餐
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289元
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469元
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619元
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板腱牛燒肉套餐
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269元
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429元
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559元
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牛五花燒肉套餐
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219元
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329元
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419元
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豬五花燒肉套餐
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219元
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329元
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419元
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雞腿丁燒肉套餐
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199元
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289元
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369元
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牛肋條燒肉套餐
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269元
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429元
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559元
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套餐名稱
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肉品內容
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價格
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超級牛套餐A
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牛舌50g、
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369元
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超級牛套餐B
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板腱牛100g、
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419元
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牛豬綜合套餐
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板腱牛70g、
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339元
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牛雞綜合套餐
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板腱牛70g、
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329元
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鮮Q魷魚套餐
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魷魚1尾
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269元
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海陸超級套餐
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白蝦3隻、
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399元
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牛豬雞三拼套餐
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牛五花70g、
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359元
◾豬雞超值餐299元：雞腿丁100g＋豬五花70g
◾牛豬五花套餐279元：牛五花70g＋豬五花70g
四、肉品加點區
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肉品名稱
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70g
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100g
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200g
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無骨肩小排燒肉
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158元
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198元
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358元
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無骨牛小排燒肉
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248元
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298元
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538元
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板腱牛燒肉
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128元
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168元
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298元
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嫩肩牛燒肉
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138元
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188元
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338元
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牛五花燒肉
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88元
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118元
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208元
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牛肋條燒肉
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128元
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168元
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298元
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牛舌
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198元
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258元
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—
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豬五花燒肉
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88元
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118元
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208元
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雞腿丁
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68元
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98元
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178元
- 蔬菜拼盤：69元
- 玉米：35元
- 青椒：35元
- 香菇：35元
- 櫛瓜：35元
- 杏鮑菇：35元
- 美生菜：35元
- 白蝦3尾：108元
- 扇貝柱8粒：98元
- 魷魚1尾：170元
- 咖哩牛肉飯：45元
- 白飯：25元
- 蔥鹽醬：15元
- 泡菜：35元
- 啤酒：65元
- 身高120cm以上：每人最低限點1份套餐。
- 身高120cm以下低消80元／人
- 用餐時間：每人每份套餐70分鐘。
- 不收10%服務費，可享自取區湯品冰品飲料
- 更換烤網：一片8元
- 無法提供外帶、打包
- 每份餐份贈白飯、雞湯、配菜
「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從兩站步行前往約需8至10分鐘。店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。
貴族世家官方向《NOWNEWS》透露，目前正在趕工力拚、最快下周開幕，若未能趕上進度，則可能順延至下下周，也就是11月中旬前後登場，實際日期仍待品牌正式公告。
其實除了貴族世家個人燒肉，全台目前已有多個個人燒肉品牌，像是網路觀察平台《網路溫度計》，就曾經調查全台5大一人燒肉店網路討論熱度，也推薦包含燒肉Smile、燒肉LIKE、IKIGAI燒肉專門店、燒肉ChaCha、燒肉政宗，皆是網友推薦的熱門知名品牌，足見個人燒肉在國內受歡迎的程度。
▪️「貴族世家個人燒肉」店家資訊
地址：台北市大安區光復南路452號
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
資料來源：貴族世家個人燒肉