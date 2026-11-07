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小孟老師分析今（7）日12星座運勢。牡羊座：工作：實現個人目標感情：開始美好生活財運：獲得主管請客幸運色：白色貴人：獅子小人：處女金牛座：工作：探索最新商機感情：桃花旺快行動財運：理性分析資產幸運色：紫色貴人：水瓶小人：雙子雙子座：工作：朝著目標邁出感情：控制感情慾望財運：交給伴侶理財幸運色：紅色貴人：天秤小人：獅子巨蟹座：工作：做出明智決策感情：謙虛面對對方財運：財富持續增長幸運色：玫瑰色貴人：雙子小人：射手獅子座：工作：職場表現良好感情：時刻用心溝通財運：網拍賺零用錢幸運色：金色貴人：射手小人：雙魚處女座：工作：挑戰展現實力感情：熱情大方慷慨財運：謹慎分析公司幸運色：粉紅色貴人：魔羯小人：水瓶天秤座：工作：盡心盡力工作感情：多加主動關懷財運：把握市場走勢幸運色：粉紅色貴人：巨蟹小人：魔羯天蠍座：工作：做好事有貴人感情：曖昧者好桃花財運：誠實建立信用幸運色：綠色貴人：牡羊小人：天秤射手座：工作：優化成本控制感情：溫暖細節細膩財運：小額買賣有賺幸運色：咖啡色貴人：雙魚小人：金牛魔羯座：工作：疑惑未來發展感情：心境一帆風順財運：容易獲得金援幸運色：大紅色貴人：天蠍小人：牡羊水瓶座：工作：事業節儉經營感情：回憶傷心往事財運：貴人指點投資幸運色：灰色貴人：金牛小人：天蠍雙魚座：工作：懷抱夢想希望感情：與舊識再相聚財運：財源廣收入多幸運色：金色貴人：處女小人：巨蟹