小孟老師分析今（7）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：實現個人目標
感情：開始美好生活
財運：獲得主管請客
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座：
工作：探索最新商機
感情：桃花旺快行動
財運：理性分析資產
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
雙子座：
工作：朝著目標邁出
感情：控制感情慾望
財運：交給伴侶理財
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：獅子
巨蟹座：
工作：做出明智決策
感情：謙虛面對對方
財運：財富持續增長
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
獅子座：
工作：職場表現良好
感情：時刻用心溝通
財運：網拍賺零用錢
幸運色：金色
貴人：射手
小人：雙魚
處女座：
工作：挑戰展現實力
感情：熱情大方慷慨
財運：謹慎分析公司
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座：
工作：盡心盡力工作
感情：多加主動關懷
財運：把握市場走勢
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
天蠍座：
工作：做好事有貴人
感情：曖昧者好桃花
財運：誠實建立信用
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天秤
射手座：
工作：優化成本控制
感情：溫暖細節細膩
財運：小額買賣有賺
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
魔羯座：
工作：疑惑未來發展
感情：心境一帆風順
財運：容易獲得金援
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
水瓶座：
工作：事業節儉經營
感情：回憶傷心往事
財運：貴人指點投資
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
雙魚座：
工作：懷抱夢想希望
感情：與舊識再相聚
財運：財源廣收入多
幸運色：金色
貴人：處女
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：實現個人目標
感情：開始美好生活
財運：獲得主管請客
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座：
工作：探索最新商機
感情：桃花旺快行動
財運：理性分析資產
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
雙子座：
工作：朝著目標邁出
感情：控制感情慾望
財運：交給伴侶理財
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：獅子
巨蟹座：
工作：做出明智決策
感情：謙虛面對對方
財運：財富持續增長
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
獅子座：
工作：職場表現良好
感情：時刻用心溝通
財運：網拍賺零用錢
幸運色：金色
貴人：射手
小人：雙魚
處女座：
工作：挑戰展現實力
感情：熱情大方慷慨
財運：謹慎分析公司
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座：
工作：盡心盡力工作
感情：多加主動關懷
財運：把握市場走勢
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
天蠍座：
工作：做好事有貴人
感情：曖昧者好桃花
財運：誠實建立信用
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天秤
射手座：
工作：優化成本控制
感情：溫暖細節細膩
財運：小額買賣有賺
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
魔羯座：
工作：疑惑未來發展
感情：心境一帆風順
財運：容易獲得金援
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
水瓶座：
工作：事業節儉經營
感情：回憶傷心往事
財運：貴人指點投資
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
雙魚座：
工作：懷抱夢想希望
感情：與舊識再相聚
財運：財源廣收入多
幸運色：金色
貴人：處女
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。