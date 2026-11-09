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小孟老師分析今（9）日12星座運勢。牡羊座：工作：實現個人目標感情：開始美好生活財運：研究低軌太空幸運色：鉛灰色貴人：天蠍座小人：射手座金牛座：工作：檢討自我缺點感情：桃花旺快行動財運：不宜衝動賣出幸運色：棕色貴人：射手座小人：摩羯座雙子座：工作：朝著目標邁出感情：控制感情慾望財運：大膽投資獲利幸運色：孔雀綠貴人：摩羯座小人：水瓶座巨蟹座：工作：適合面試洽商感情：謙虛面對對方財運：店面生意興隆幸運色：落日黃貴人：水瓶座小人：雙魚座獅子座：工作：職場表現良好感情：時刻用心溝通財運：資訊業績效好幸運色：綠貴人：雙魚座小人：牡羊座處女座：工作：不宜直接說話感情：熱情大方慷慨財運：不宜外出看房幸運色：紫灰蘭貴人：牡羊座小人：金牛座天秤座：工作：盡心盡力工作感情：多加主動關懷財運：容易花到小錢幸運色：深褐色貴人：金牛座小人：雙子座天蠍座：工作：做好事有貴人感情：曖昧者好桃花財運：獲利大幅領先幸運色：淺金黃貴人：雙子座小人：巨蟹座射手座：工作：工作壓力減少感情：溫暖細節細膩財運：研究新上市股幸運色：墨藍色貴人：巨蟹座小人：獅子座魔羯座：工作：不宜質問他人感情：心境一帆風順財運：創業吸引金主幸運色：玫紅色貴人：獅子座小人：處女座水瓶座：工作：注意挑撥之人感情：回憶傷心往事財運：不宜逛精品物幸運色：奶油白貴人：處女座小人：天秤座雙魚座：工作：注意天氣變化感情：與舊識再相聚財運：成本大幅降低幸運色：薄荷藍貴人：天蠍座小人：射手座