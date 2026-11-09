小孟老師分析今（9）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：實現個人目標
感情：開始美好生活
財運：研究低軌太空
幸運色：鉛灰色
貴人：天蠍座
小人：射手座
金牛座：
工作：檢討自我缺點
感情：桃花旺快行動
財運：不宜衝動賣出
幸運色：棕色
貴人：射手座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：朝著目標邁出
感情：控制感情慾望
財運：大膽投資獲利
幸運色：孔雀綠
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：適合面試洽商
感情：謙虛面對對方
財運：店面生意興隆
幸運色：落日黃
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：職場表現良好
感情：時刻用心溝通
財運：資訊業績效好
幸運色：綠
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
處女座：
工作：不宜直接說話
感情：熱情大方慷慨
財運：不宜外出看房
幸運色：紫灰蘭
貴人：牡羊座
小人：金牛座
天秤座：
工作：盡心盡力工作
感情：多加主動關懷
財運：容易花到小錢
幸運色：深褐色
貴人：金牛座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：做好事有貴人
感情：曖昧者好桃花
財運：獲利大幅領先
幸運色：淺金黃
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：工作壓力減少
感情：溫暖細節細膩
財運：研究新上市股
幸運色：墨藍色
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：不宜質問他人
感情：心境一帆風順
財運：創業吸引金主
幸運色：玫紅色
貴人：獅子座
小人：處女座
水瓶座：
工作：注意挑撥之人
感情：回憶傷心往事
財運：不宜逛精品物
幸運色：奶油白
貴人：處女座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：注意天氣變化
感情：與舊識再相聚
財運：成本大幅降低
幸運色：薄荷藍
貴人：天蠍座
小人：射手座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：實現個人目標
感情：開始美好生活
財運：研究低軌太空
幸運色：鉛灰色
貴人：天蠍座
小人：射手座
金牛座：
工作：檢討自我缺點
感情：桃花旺快行動
財運：不宜衝動賣出
幸運色：棕色
貴人：射手座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：朝著目標邁出
感情：控制感情慾望
財運：大膽投資獲利
幸運色：孔雀綠
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：適合面試洽商
感情：謙虛面對對方
財運：店面生意興隆
幸運色：落日黃
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：職場表現良好
感情：時刻用心溝通
財運：資訊業績效好
幸運色：綠
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
處女座：
工作：不宜直接說話
感情：熱情大方慷慨
財運：不宜外出看房
幸運色：紫灰蘭
貴人：牡羊座
小人：金牛座
天秤座：
工作：盡心盡力工作
感情：多加主動關懷
財運：容易花到小錢
幸運色：深褐色
貴人：金牛座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：做好事有貴人
感情：曖昧者好桃花
財運：獲利大幅領先
幸運色：淺金黃
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：工作壓力減少
感情：溫暖細節細膩
財運：研究新上市股
幸運色：墨藍色
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：不宜質問他人
感情：心境一帆風順
財運：創業吸引金主
幸運色：玫紅色
貴人：獅子座
小人：處女座
水瓶座：
工作：注意挑撥之人
感情：回憶傷心往事
財運：不宜逛精品物
幸運色：奶油白
貴人：處女座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：注意天氣變化
感情：與舊識再相聚
財運：成本大幅降低
幸運色：薄荷藍
貴人：天蠍座
小人：射手座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。