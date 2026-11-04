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張俊傑最後行蹤曝光！管碧玲：追查時間差從3天拉長至6天

夜市換裝、轉車躲追查！47名涉案人士竟互不認識

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜案，破壞電子手環棄保潛逃59天，近日傳出已於10月28日從基隆正濱漁港搭船偷渡出境。海洋委員會主委管碧玲今（4）日在立法院備詢時透露，目前相關事證已掌握得相當完整，但是否確實偷渡出境，仍待檢方釐清。她更首度揭露張俊傑逃亡期間不斷製造追查「斷點」，甚至利用夜市換裝、轉車躲避追查，相關涉案47人中還有許多人彼此不認識，讓她直呼「痛心疾首，細思極恐」。民進黨立委李坤城今日質詢時指出，張俊傑傳出10月28日晚間10時許，從基隆正濱漁港搭乘漁船偷渡出境，海巡署今日凌晨在基隆外海攔截涉案漁船，並將船長及船隻帶回偵訊，卻未發現張俊傑身影，因此追問是否已確認張俊傑成功偷渡。對此，管碧玲表示，目前已掌握部分相關事證，但是否確實出境，仍須進行各種假設與排除，檢察官也要求在偵查查證完成後，再由檢方統一對外說明。她證實，涉案漁船確實於10月28日出海，但船長否認相關指控，加上並未在船上找到張俊傑，因此仍須進一步求證。至於張俊傑最後行蹤，管碧玲坦言，整起案件偵辦過程相當艱辛，因為張俊傑不斷製造各種追查斷點，過去追蹤其身影時，掌握影像與實際行動時間最長曾相差兩週，後來一度縮短至3天，眼看即將追上，卻又因新的斷點，讓時間差距拉長至6天。李坤城追問最後掌握張俊傑行蹤的地點，管碧玲則未直接回答，僅表示「最後我們拉開到6天，我想答案在裡面」。李坤城進一步指出，張俊傑逃亡過程疑似有一套完整接應網絡，從破壞電子手環、提供車輛、嘉義接應，到協助處理車輛、安排藏匿處所，以及提供飲食起居等，都有人從旁協助，質疑背後恐涉及組織嚴密的接應系統，甚至可能牽涉國安問題。管碧玲也透露，張俊傑逃亡手法相當狡猾，例如刻意前往夜市，在其中一處下車後，利用夜市人潮掩護換裝，再從另一處搭車離開；另有刻意繞道、製造追查斷點的情況，增加追緝難度。案件涉及的47人當中，有許多人彼此並不認識。李坤城認為，這正是整起案件最值得警惕之處，因為各個接應環節彼此不熟識，反而讓追查更為困難，也質疑如此綿密的安排，恐怕不是張俊傑一人能夠完成。面對李坤城追問，台灣內部出現如此龐大的接應網絡是否令人擔憂，管碧玲直言，「這個案件，痛心疾首，細思極恐。」李坤城強調，此案不僅涉及個人棄保潛逃，更牽涉《國家安全法》相關案件，必須進一步追查協助逃亡者究竟受誰指示，以及背後是否存在更大的組織網絡。至於張俊傑是否已成功偷渡出境，管碧玲並未證實，強調仍須等待檢方完成調查後對外說明。