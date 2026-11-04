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台北股市今（4）日上演劇烈震盪，早盤加權指數一度衝上43,741.54點，較前一交易日收盤上漲逾400點，但隨後賣壓湧現，指數急速下殺，盤中最低跌至42,451.92點，跌破4萬2500點關卡。從盤中高點至低點，指數震盪達1,289.62點，早盤反彈行情明顯反轉。觀察今日盤勢，加權指數以43,449.45點開出，開盤上漲141.91點，盤中最高來到43,741.54點，較前一交易日收盤上漲434點，漲幅約1%；不過，隨後指數一路回落，最低下探42,451.92點，較前一交易日收盤下跌855.62點，跌幅約1.98%，從最高點至最低點回落近2.95%。權值股方面，台積電（2330）今日開盤報2,320元，較前一交易日收盤價2,295元上漲25元，後續股價走勢及大型電子股表現，將是觀察大盤能否止跌的重要指標。回顧前一交易日（3日），台股加權指數收在43,307.54點，單日重挫1,612.60點，跌幅3.59%。今日雖然開盤及早盤一度反彈，但隨後再度出現明顯賣壓，盤中甚至跌破4萬2500點，顯示市場波動仍大。