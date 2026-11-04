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男星霍建華在昨（3）日罕見登上綜藝節目，為宣傳新劇《急診室的奇蹟》現身《小姐不熙娣》。主持人小S（徐熙娣）要求跟霍建華對戲，台詞還超級無厘頭，沒想到霍建華直接展現出3秒落淚的神級演技，還配合小S聊月經的事情，被問到是不是喜歡聞那個味道，竟哭著說：「是不太好聞，但我喜歡。」反差模樣讓全場笑翻。小S在《小姐不熙娣》中，回憶之前跟吳慷仁對戲時，自己演的不怎樣，對方都能精準落淚，還吐槽說：「我真的很討厭他！」而這次他挑戰霍建華，霍建華也非常配合，小S直接開始狀況劇，內容就是霍建華因為自己眉毛不夠濃，而要求分手，「你也知道女人到了48歲其實就是更年期，我除了要面臨掉頭髮、掉眉毛、月經沒有了、性慾減少了，現在此刻，你竟然殘忍的跟我說，你不愛我了，因為我眉毛太虛。」鏡頭轉到霍建華，只見他已準備好情緒，並秒掉淚說台詞，讓大家都超驚訝。霍建華被小S嗆眉毛濃了不起後，落淚委屈表示是自己畫的，小S說自己也可以畫，追問為什麼要分手，沒想到霍建華竟說：「可是妳沒有月經。」小S反問：「你那麼在意月經嗎？」霍建華哭著逼問：「我為什麼不在意？」小S說：「月經帶給你什麼了？」霍建華淚眼汪汪的說其實沒什麼，小S問是不是喜歡聞味道，霍建華則繼續入戲，「是不太好聞，但我喜歡。」小S超無厘頭台詞，霍建華都能接招哭出來的神演技，也讓全場都忍不住讚嘆，就連小S都超佩服喊：「我甘拜下風了！」影片公開後，網友們也大讚：「太強了，這段必須點讚」、「這就是實力派演員！」、「神級的演技，荒謬的台詞不被影響，卻落淚到位。」