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▲銷燬作業由保安大隊特勤中隊全副武裝嚴密押運至后里垃圾焚化爐公開焚化。(圖/記者鄧力軍翻攝)

臺中市政府警察局為有效淨化社會治安、展現毒品零容忍，於115年10月30日辦理大規模毒品銷燬作業，本次銷燬第三、四級毒品及施用器具共計1,029件，總重逾340公斤，今年己銷燬第三、四級毒品及施用器具共計2,411件、總重730公斤，相較去(114)年增加215件、270公斤。銷燬作業由保安大隊特勤中隊全副武裝嚴密押運至后里垃圾焚化爐公開焚化。本次銷燬第三、四級毒品除常見的愷他命外，尚包括彩虹菸（3,3-二甲基丁酸甲酯）、哈密瓜錠（硝甲西泮，俗稱一粒眠）、毒郵票（含LSD成分）、特拉嗎竇（類鴉片中樞神經止痛藥）及含3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（俗稱bk-EBDB）的毒品果汁包等新興毒品，臺中市政府警察局均在警方強力掃蕩後依法銷燬。本次銷燬作業由督察、政風及相關單位派員會同監辦，並由保安警察大隊特勤人員執行押運，現場同步運用無人機進行空中監控，從證物清點、封緘到銷燬，全程依標準作業程序辦理並錄影存證，確保證物監管鏈完整及作業安全；毒品於后里焚化廠燃燒室高溫焚化，廢氣並經廠內處理系統處理，並非露天燃燒，請市民安心。臺中市政府警察局今年銷燬第三、四級毒品及施用器具共計2,411件、總重730公斤，市價逾3億元，相較去(114)年增加215件、270公斤，件數成長9.8%，重量大幅成長58.7%，臺中市刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，毒品犯罪不僅危害民眾身心健康，更可能衍生其他犯罪，影響社會治安。因應2026年選舉治安維護工作，警方將持續強化治安整頓及毒品犯罪查緝，積極追查毒品來源，從源頭阻斷毒品供應鏈，全力維護選舉期間治安秩序，確保市民生命財產安全。