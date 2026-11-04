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交通壅塞成廣告主軸 批市政「卡卡卡、拖拖拖」

信民協會昨天公布台中市長選舉民調，民進黨候選人何欣純支持度首度超車國民黨候選人江啟臣。選情出現變化之際，何欣純今（4）日再出招，推出全新競選廣告，鎖定交通問題批評台中市政。她從台中得天獨厚的「居中效益」切入，對比城市建設停滯、交通壅塞的現況，直指城市發展卡住了，市民生活也跟著停滯，形容這8年來「什麼都是卡卡卡、拖拖拖」。何欣純今天召開競選廣告發布記者會，推出全新形象影片《台中換欣 你的市長 何欣純》。影片先從高鐵車窗遠眺台中的壯闊視角切入，呈現台中位處台灣中部、南北交通往來便利的「居中效益」，接著鏡頭轉向街頭塞車、紅燈倒數，以及重大建設進度不如預期等畫面，藉由城市優勢與生活現況的對比，凸顯她對台中發展的批評。競選總幹事邱太三表示，台中位處台灣本島樞紐，搭乘高鐵往返南北不到一小時，具備獨特的「居中效益」，但相較其他城市近年快速進步，台中的發展腳步確實慢了下來。他也提到，台中高鐵站是全國第二大站，每天有多少人從台中外流到其他城市工作，值得市府正視。根據荷蘭導航系統大廠TomTom交通指數調查，台中市被評為全台最塞車的城市。台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，影片中漫長倒數的紅燈、看不到盡頭的車陣，正是市民每天面對的無奈日常。他批評台中市政這8年來發展停滯，民進黨團在議會監督就像「狗吠火車」，但這次是最接近改變的一次，台中值得更好，城市應該動起來，不能再等。何欣純表示，年輕人經常向她抱怨，台中捷運興建速度太慢、公車不準時，創業得不到足夠支持；對沒有自備交通工具的市民而言，在台中生活更是寸步難行。紅燈久候、交通壅塞，已成為台中人的日常，她對此感到心疼與不捨，也認為相關問題長期未被看見、被妥善解決，市民生活彷彿停滯不前。何欣純批評，過去8年市政缺乏效率與魄力，許多事情總是「卡卡卡、拖拖拖」，交通塞塞塞，連市民的思維與城市的未來願景，彷彿也一併被塞住。她說，知道台中人很急，自己也很急，希望找回城市發展欠缺的積極與動能，盼以「台中換欣」為訴求，爭取市民支持，讓城市大步向前。