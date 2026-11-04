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恐嚇信裝白色粉末 隱形墨水警告「你的命可能取決於此」

選務辦公室緊急疏散 FBI靠監視器、指紋鎖定嫌犯

不滿2020年大選結果 涉嫌散布「川普勝選」說法

美國期中選舉期間驚傳大規模恐嚇信事件！奧克拉荷馬州一名67歲男子涉嫌在2024年及2026年選舉前，向全美各地選務官員、國會議員及媒體寄送裝有不明白色粉末的信件，數量超過700封，部分信件甚至以隱形墨水寫下死亡威脅。雖然已檢驗的粉末證實為酵母粉或麵粉等無害物質，但仍造成多地選務辦公室緊急疏散。聯邦調查局（FBI）追查後鎖定嫌犯，並於週一（2日）將其逮捕。綜合美聯社及CBS News報導，涉案男子為67歲的馬丁（Robin Patrick Martin），目前遭聯邦檢方以散布虛假恐怖威脅資訊及郵寄恐嚇信件等罪名起訴。馬丁週二（3日）在奧克拉荷馬市聯邦地方法院出庭，隨後遭還押候審，預計11月9日再度出庭。根據FBI公布的調查文件，案件最早可追溯至2024年總統大選期間，當時多州選務機關收到裝有白色粉末的郵件，信中附有長達3頁的文字，內容宣稱「開戰」，並威脅收件人可能因叛國罪遭逮捕。部分信件還使用必須透過紫外線才能辨識的隱形墨水，寫下「站在歷史正確的一邊！你的性命可能取決於此！」等恐嚇文字。到了今年期中選舉前夕，類似信件再度大量出現。調查人員認為，光是今年秋季就有超過700封郵件與同一寄件者有關，收件對象包括選務官員、國會議員、民調機構、新聞媒體及聯邦執法人員。部分信件的寄件地址甚至署名「美國叛徒清除軍」（United States Traitor Elimination Army），並警告收件人可能因叛國罪遭逮捕，「甚至面臨更糟的下場」。FBI指出，已完成檢驗的白色粉末主要是酵母粉或麵粉，並不具有危險性，但仍有部分信件尚未完成檢測。這波可疑郵件一度引發各地恐慌，路易斯安那州及奧克拉荷馬州的選務辦公室因此緊急疏散，包括愛達荷州、佛羅里達州在內的多州，也通報收到相關信件，或由郵政單位事先攔截。聯邦調查人員表示，透過監視器畫面發現，馬丁的車輛曾於10月出現在奧克拉荷馬市、達拉斯及聖安東尼奧的郵政設施附近，並有投遞郵件的行為。此外，調查人員還在一封寄給FBI局長巴特爾（Kash Patel）的信件上採集到馬丁的指紋，並透過筆跡比對，將2024年及2026年的恐嚇郵件串聯起來。FBI也取得購物紀錄，顯示馬丁曾購買薑黃粉、醋等日常用品，疑似用於製作能在紫外線照射下顯現文字的隱形墨水。調查文件指出，馬丁在信件中表達對2020年美國總統大選的質疑，並宣稱川普（Donald Trump）才是當年選舉的真正贏家，同時擔憂類似問題在後續選舉中重演。部分郵件使用與美國綠黨及美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America，DSA）過去辦公地點有關的地址作為寄件資訊。FBI還懷疑，馬丁曾於10月使用化名，在DSA電子郵件群組中發布訊息，警告成員若參與11月3日投票，可能被視為叛徒並遭到逮捕。DSA已配合聯邦調查人員釐清相關情況，目前沒有證據顯示該組織參與恐嚇郵件行動。美國司法部助理部長艾森柏格（John Eisenberg）表示，這起事件是企圖恐嚇公職人員的蓄意行動，因為收件者在拆開郵件時，根本無法確定白色粉末是否會危害健康。目前馬丁仍在押候審，其公設辯護律師辦公室拒絕評論相關指控，家屬也未對外回應。案件仍在司法程序中，相關犯罪指控尚待法院審理。