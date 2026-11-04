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美國NCAA女子籃球新賽季才剛開打，就出現讓全美球迷看傻眼的罰球畫面！南佛羅里達大學（South Florida）前鋒普伊爾（Kendall Puryear），在球隊80：54擊敗佛曼大學（Furman）的開幕戰中，竟以宛如「推鉛球」的怪異姿勢執行罰球，她將籃球向後拉至肩膀附近，再突然向前推出，動作完全顛覆一般罰球方式。影片經ESPN及社群轉傳後迅速爆紅。更令人意外的是，普伊爾高中時期還真的是鉛球好手，甚至曾高居密蘇里州排名第一。這段被美媒《For The Win》形容為「史上最混亂、最詭異」的罰球畫面，發生在比賽第二節倒數3分54秒。身穿24號戰袍的普伊爾站上罰球線，正常投籃動作應有的起手、順勢延伸與手腕弧度在她身上完全消失；只見她持球於身前略作停頓後，右手肘驟然往身體右肩後側深拉，宛如田徑選手在旋轉蓄力，隨後直接靠著肩臂力量單手將球「推出」。這兩次不符常規的重砲投擲最終「兩投全失」，然而誇張的投籃機制卻瞬間引爆社群熱議，各大迷因粉專爭相轉發，狂酸「她是不是走錯棚來參加奧運田徑選拔賽？」正當球迷瘋狂嘲諷這個「推鉛球」動作時，普伊爾過去在就讀普渡大學的官方球員履歷揭開了令人驚嘆的真相，她曾是鉛球界的超級新星。普伊爾高中就讀密蘇里州的藍泉南高級中學，在校期間不僅是女籃王牌，更橫掃田徑賽場，一舉斬獲分區與區域賽鉛球冠軍，更在密蘇里州全州田徑錦標賽拿下第二名，同時打破懸掛多年的校史紀錄，而她高三開季時更名列「密蘇里州女子鉛球排名第一」。儘管罰球姿勢讓人哭笑不得，但普伊爾在實戰中的破壞力卻絲毫不容小覷。在普渡效力兩年期間，她雖僅繳出58.2%的慘淡罰球命中率，但內線投籃命中率卻高達54%；本季轉戰南佛羅里達大學的首秀，普伊爾先發狂攻28分鐘，繳出12分、9籃板、4助攻與3次抄截的全能成績單，其在場上的攻守正負值更是全場最狂的「+34」，徹底統治了禁區防線。南佛羅里達大學此役在名帥柯瑞（Kristy Curry）執掌兵符下全員皆兵，全隊6人得分上雙、團隊命中率破5成，籃板數更以48：25全面輾壓佛曼大學，狂勝26分迎來完美開局。只是任誰也沒想到，賽後所有鎂光燈與全美流量，全被普伊爾那宛如擲鉛球般的兩記魔性罰球給徹底奪走。