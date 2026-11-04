我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Toyz昨晚在Threads上發文，不到一天已獲得327.9萬的流量，相當驚人。（圖／Toyz Threads＠toyzlol）

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈2024年5月入監服刑，昨（3）日假釋出獄，並遭強制驅逐出境，管制期間內不得入境台灣。其中不少人好奇若Toyz與女友篠崎泫修成正果，成為「台灣女婿」未來能否再來台？對此，巴毛律師發文分析，根據移民署表示，Toyz即使申請依親居留仍須經過法規嚴格審查，直言：「不保證一定可以申請成功。」Toyz先前傳出在獄中已和女友篠崎泫低調完婚，不過消息未獲證實，昨日Toyz假釋出獄並遭強制驅逐出境，下午已搭機返回香港，後續動向引發網友關注。巴毛律師隨後發文表示：「Toyz被移民署Lalamove回香港了，之前一直有人說拖椅子（Toyz）在監獄結婚就是為了可以不用被遣返回香港，不過我相信他們是真愛，因為結婚是沒有辦法避免被遣返這件事的。」許多網友好奇，Toyz若順利成為台灣女婿，未來是否能再次回台？巴毛律師則表示不知Toyz遭管制入境多久，但根據移民署表示，未來若申請依親居留，仍須依《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》等規定嚴格審查，因此巴毛律師認為就算結婚可以成為申請依親的基礎，但不保證一定可以申請成功。Toyz來台發展後深受許多粉絲喜愛，更創立手搖品牌「拾汣茶屋」在全台有多間分店，2024年底還在台中創立港式火鍋「鍋癮子」，吸引不少名人打卡；不過，去年10月官方卻宣布暫時歇業，表示因進行內部流程調整與空間優化，希望再次與大家相見時，能以更好的樣貌呈現。Toyz遭驅逐出境後，動向備受關注，昨晚他在Threads上發文寫下「報數」2字，不到一天已獲得327.9萬的流量，相當驚人！