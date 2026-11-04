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《音速小子》像素風扭蛋11月底登場！4大經典角色一次收集

▲萬代GASHAPON推出《音速小子》像素風格吊飾，重現SEGA經典遊戲的復古畫面，預計11月第四週在日本上市。（圖／翻攝自GASHAPON）

《音速小子》紅了35年！像素造型喚醒SEGA玩家童年回憶

▲藍色刺蝟索尼克化身像素風吊飾，招牌紅色跑鞋與經典遊戲關卡背景完整重現。（圖／翻攝自GASHAPON）

▲《音速小子》像素風吊飾每抽400日圓，全系列共4款，預計11月第四週於日本扭蛋機推出。（圖／翻攝自GASHAPON）

日本萬代（BANDAI）旗下扭蛋品牌「GASHAPON」再推懷舊新品！這次將 SEGA 經典遊戲《音速小子》中的人氣角色變成像素風格吊飾，預計於2026年11月第四週在日本推出。全系列共有4款，包含主角索尼克、塔爾斯、納克魯斯，以及經典反派蛋頭博士，不僅重現早期遊戲的8位元、16位元時代視覺風格，每款吊飾還搭配遊戲關卡背景，讓老玩家一秒回到當年在電視前操控索尼克高速奔跑的童年時光。《音速小子》是 SEGA 於1991年推出的經典遊戲系列，以藍色刺蝟索尼克為主角，憑藉高速奔跑、收集金環及充滿速度感的橫向捲軸玩法，成為當年 SEGA 最具代表性的作品之一。隨著系列發展，索尼克也逐漸成為 SEGA 的招牌角色，至今仍持續推出新遊戲、動畫及真人電影。這次萬代推出的《音速小子》像素風格吊飾，特別採用早期遊戲的點陣圖造型，將玩家熟悉的角色轉化為立體吊飾。全系列共有4種款式，分別為藍色刺蝟「索尼克」、雙尾狐狸「塔爾斯」、紅色針鼴「納克魯斯」，以及系列經典反派「蛋頭博士」。除了角色本身，每款吊飾還搭配遊戲關卡風格的背景裝飾，讓整體造型更像直接從經典遊戲畫面中取出。不論是掛在背包、鑰匙圈上，或是收藏展示，都能呈現濃厚的復古遊戲氛圍。《音速小子》自1991年問世以來，已經陪伴玩家超過35年，最初是 SEGA 為旗下 Mega Drive 主機打造的代表性作品。當年索尼克憑藉鮮明的藍色外型、快速移動的遊戲節奏，以及充滿挑戰性的關卡設計，成功在遊戲市場打響名號。其中，索尼克的招牌衝刺動作、收集金環時的音效，以及綠色山丘等經典關卡，都是許多玩家難忘的回憶。即使後來系列逐漸轉向3D遊戲，早期的像素風格依然深受粉絲喜愛。近年《音速小子》更透過真人電影系列吸引新世代觀眾，讓索尼克不再只是老玩家熟悉的遊戲角色。這次推出的像素吊飾，也讓不同世代的粉絲都能收藏自己喜愛的角色。根據目前公開資訊，《音速小子》像素風格吊飾預計於11月第四週在日本推出，至於台灣是否引進、實際上市日期及販售價格，仍有待相關通路公布。