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台股賣壓持續擴大！加權指數昨（3）日重挫1612.60點，創史上第7大單日收盤跌點，今（4）日早盤雖一度反彈近400點，卻隨即翻黑下殺。根據上午11時23分45秒盤中行情，加權指數來到42428.81點，下跌878.73點，跌幅2.03%，成交金額達6148.91億元，不僅失守4萬3000點，更進一步跌破4萬2500點，面臨4萬2000點保衛戰。台股今日以43449.45點開出，較前一交易日上漲141.91點，盤中一度延續反彈氣勢，但隨後買盤力道轉弱，指數由紅翻黑，跌勢逐步擴大。相較昨日收盤43307.54點，截至上午11時30分已下跌1019.22點，從早盤高點轉為明顯修正，開高走低的走勢也讓市場關注短線是否還有進一步下探壓力。投資人是否已出現恐慌性停損，後續可從等指標觀察。金管會先前指出，截至11月2日，市場信用交易整戶擔保維持率為173.62%，並表示將持續關注國際金融市場變化。資金動向同樣受到關注。根據11月3日市場統計，外資賣超約1073億元，三大法人合計賣超約1479億元；融資餘額單日減少約229.25億元，降至5997.74億元，跌破6000億元關卡，反映市場槓桿資金出現收縮。不過，融資減少不等於所有投資人都已停損，仍須持續觀察後續變化。國際市場方面，市場先前對AI產業龐大資本支出能否轉化為實際獲利抱持疑慮，科技股波動也牽動台灣半導體及電子供應鏈表現。不過，美股前一交易日標普500指數上漲0.4%、那斯達克指數上漲0.8%，費城半導體指數上漲2.6%，台積電ADR也上漲1.6%，原本為台股開盤帶來反彈動能，台股卻未能延續漲勢，顯示國際市場回穩與台股盤面表現並不同步。回顧昨日盤勢，台股11月3日開低走低，終場收在43307.54點，下跌1612.60點，跌幅3.59%，成交值9280.58億元。當天盤面共有1784家個股收跌，其中74家收盤跌停，電子、傳產及金融類股同步走弱，市場賣壓並非僅集中在單一族群；權值股方面，台積電3日收在2295元，下跌35元，聯發科收3675元，下跌295元，跌幅達7.43%；鴻海收245.5元，下跌5.5元，台達電則收1270元，下跌85元、跌幅6.27%。大型權值股同步走弱，對大盤形成壓力。