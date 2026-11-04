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美國佛羅里達州私人噴射機墜毀、機上9人全數罹難的空難，調查出現重大進展。美國國家運輸安全委員會（NTSB）3日宣布，在距離主要墜機現場最遠約3.8英里（約6.1公里）處，尋獲失事Learjet 60噴射機的左側水平尾翼升降舵，斷成3截、散落在不同地點，顯示飛機至少有部分尾翼在撞地前就已脫落。不過，駕駛艙通話紀錄器至今還沒找到，墜機的確切原因也仍待釐清。據美國航空媒體《AVweb》報導，NTSB確認，左側升降舵大部分斷成3塊，分別落在距離主要殘骸1.3英里到3.8英里（約2.1到6.1公里）的範圍內。升降舵是控制飛機機頭上下俯仰的關鍵部件。NTSB委員查普曼（Tom Chapman）表示，這是「非常、非常重要的證據」。但調查人員還需要釐清，究竟是升降舵先脫落導致飛機失控，還是飛機在急速俯衝時承受的巨大力量把它扯斷。查普曼也坦言，就算升降舵完好無損，也不一定能扭轉局面，「升降舵的功能是控制俯仰，但在那樣的速度下，即使它還連在飛機上，我也不確定它能不能發揮作用。」外界關注的駕駛艙通話紀錄器（CVR），目前仍未尋獲。查普曼表示，紀錄顯示機上確實裝有通話紀錄器，但NTSB還不確定它是否仍在機上，「有時候這些設備會隨著時間更換」，希望能順利找回。目前也沒有報導指出這架飛機裝有飛航資料紀錄器（FDR）。搜尋工作也困難重重。飛機撞地後炸出的大坑已經積水，大部分殘骸都還在坑裡。工作人員3日上午先移除坑旁一根不穩的電線桿，接著加固積水坑洞，NTSB預計最快4日就能進入坑內蒐證，並預期會在水中找到關鍵零件。不過，當地持續的大雨和暴風雨，讓搜救工作更加困難。NTSB調查人員蒙維爾（Timothy Monville）表示，從大坑中回收主要殘骸將是調查中「最大的障礙」，需要好幾天的時間。查普曼也透露，撞擊力道極為猛烈，目前回收的物證大多是極小的碎片，「大多數時候，我們甚至不知道自己找到的是什麼。」除了殘骸，調查人員也已取得行車紀錄器畫面和多名目擊者證詞，並正在調閱飛機的維修紀錄與機組人員資料。NTSB目前還沒認定墜機的主要原因，但天氣是調查的重點之一。根據塔台通話與飛航紀錄，這架飛機1日從德州奧斯汀起飛，前往巴哈馬，在大雨區域以3萬5000英尺高度飛行時，機組曾回報遭遇亂流和結冰，請求爬升後不久，飛機就失控俯衝，墜地前每分鐘下降超過2萬英尺。美國氣象公司AccuWeather指出，當時的暴風雨雲頂高度達到約4萬5000英尺，比飛機的巡航高度還高。不過，調查人員還沒確認飛機在3萬5000英尺高空、問題剛出現時的實際天氣狀況。：美國聯邦航空總署（FAA）前航管營運主任、現任安柏瑞德航空大學講師麥考米克（Michael McCormick）表示，Learjet 60配備3種相輔相成的防冰機制，但最好在遇到惡劣天氣前就啟動，才能發揮最佳效果，「其中任何一種系統故障，你的麻煩就大了。」調查人員目前還不清楚事故前飛機的氣象雷達和防冰系統狀態。：AccuWeather專家德波德溫（Dan DePodwin）指出，機載氣象雷達有其限制，可能偵測不到會讓降雨突然增強的上升氣流。：前戰鬥機飛行員巴克利（Matthew Buckley）先前接受CBS奧斯汀台訪問時分析，機翼結冰會改變空氣動力特性。在高空結冰的情況下爬升，可能讓飛機陷入飛行員俗稱的「死亡角」，也就是飛太慢會失速、飛太快又會超速。他也根據影片研判，水平尾翼可能已經脫落。如今NTSB尋獲斷裂的升降舵，與他的觀察相符，但這仍是他的個人看法，並非官方結論。機上9人包括2名機組人員和7名乘客。據Yahoo新聞報導，乘客中有45歲的奧斯汀科技創業家羅賓森（Adam Robinson），他創辦了行銷科技公司RB2B和Retention.com；他40歲的妻子夏普（Helen Sharp）是陶藝家，也創辦了公關公司Influential PR。夫婦倆4歲的女兒艾瑪（Emma）、2歲的兒子查理（Charlie），以及負責照顧孩子的保母塞蒂納（Anita Maria Cetina）也一同罹難。另外2名同行友人是里德（Rachael Reed）和費爾（Charmi Fehr）。機組人員方面，英國廣播公司（BBC）引述機長前雇主的說法，指出機長是格雷戈里（Jeff Gregory），他曾任職的東岸噴射機公司（East Coast Jets）已證實他的死訊。副駕駛則是20歲的菲爾蓋拉斯（Nathalia Gadelha Filgueiras）。NTSB表示，目前還無法確定失事當下由誰操控飛機。