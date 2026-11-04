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空軍岡山基地今（4）日發生意外，一架T-34C教練機上午進行飛行演訓，落地時重摔發生海豚跳、鼻輪受損煞停跑道。岡山空軍跑道已緊急關閉。空軍出身的副參謀總長執行官黃志偉表示，是落地操作上出現技術小問題，人員安全、飛機受到輕微損傷。「新進人員操作常偶爾會發生這種情況，一切都在風險管控範圍內」國防部長顧立雄今赴立院外交國防委員會進行業務報告，綠委羅美玲質詢時，關心T-34C教練機意外情況，顧立雄請空軍回應，但空軍參謀長李慶然坦言目前還沒掌握到，因為他人在立法院現場。空軍出身的副參謀總長執行官黃志偉連忙上台補充，是一架T-34飛機在落地的時候，有輕微受損的情況，人員都安全，只是在落地操作上出現技術上的小問題，飛機受到一點輕微的損傷，人員都是安全的，現在機場在做跑道恢復的運作，馬上就會恢復正常。羅美玲追問是操作技術而非零組件問題？黃志偉也肯定道，不是機械因素，也不是其他因素，目前看起來是在操作上出了一點小的技術上誤差，所以造成了一點飛機輕微的傷損，但並不嚴重，現在場面都在控制之中，馬上跑道會恢復運作。羅美玲補充，今年6月才發生T-34教練機事故，造成兩位飛官殉職，所以她很擔心今早的狀況。黃志偉說，新進人員的操作常常偶爾會發生這種情況，不過一切都在風險管控範圍內，現在正在做恢復。