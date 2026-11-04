我是廣告 請繼續往下閱讀

國際風味權威評鑑A.A. Taste Awards (全球純粹品味評鑑)最新獲獎名單公布，穀物專家桂格再憑明星商品「喝的燕麥飲」滑順口感與天然穀香拿下A.A. Taste Awards 三星最高榮譽，2026年新品「5黑芝麻多穀飲、5白銀耳薏仁穀飲」甫上市亦同獲二星認證*。不僅風味受認證，據市調機構Kantar今年公布的市調數據顯示，桂格燕麥系列穀飲已連續五年榮登全台燕麥穀飲銷售冠軍，拿下47%強勢市佔率*，展現桂格在品質風味與市場領導的雙重實力。由國際米其林主廚、專業侍酒師及食品專家組成的A.A. Taste Awards評審團，以嚴格的無添加標準進行綜合評選。桂格「喝的燕麥飲」堅持無添加糖，以純粹燕麥風味與滑順口感獲得評審一致肯定，成功拿下三星最高等級認證，證明健康無添加飲品同樣能擁有星級美味。為兼顧無添加原則與好喝口感，桂格喝的燕麥飲採用獨家雙水解技術，將燕麥大分子轉化為小分子好吸收的營養，更通過國家健康食品雙功效，具有調節血脂、不易形成體脂肪的雙重標章，讓消費者享受星級風味時也能兼顧健康。除了產品風味與健康品質獲得國際權威機構肯定，桂格在燕麥穀飲市場也展現穩定的領導地位。根據市調機構Kantar 2022至2026年燕麥穀飲(燕麥奶)即飲市場的銷售數據顯示，桂格燕麥穀飲系列飲品最新2026年市佔率達47%，連續五年榮登市場銷售冠軍*，凸顯桂格在穀物飲品市場的品牌影響力。面對全球植物基飲食「潔淨標籤(Clean Label)、機能營養升級與極致口感」的主流趨勢下，桂格未來將持續發揮燕麥專家的研發優勢，透過專利技術與嚴格的食安標準，開發兼具無添加、機能營養與美味的燕麥商品，引領國內與國際接軌的純植健康飲食新風潮。桂格響應10月29日「國際燕麥日」即將到來，攜手超商推出限時促銷優惠。即日起至11月10日7-ELEVEN買「喝的燕麥飲」系列任選第二件即享5折優惠，11月11日「5黑芝麻多穀飲、5白銀耳薏仁穀飲」接力第二件5折優惠促銷。全家便利商店即日起至12月31日購買「喝的燕麥飲」搭配指定餐點享有活力餐促組合價，活動詳情請以各門市現場公告為準。桂格穀飲優惠連發，營養師也提醒外食族享用星級燕麥飲可以這樣搭配，一瓶桂格喝的燕麥飲搭配超商茶葉蛋或雞胸肉，即能快速補充一餐所需的碳水化合物、膳食纖維與蛋白質，輕鬆開啟清爽又有活力的晨間日常。資料說明：*Kantar凱度消費者指數顯示，2022年至2026年桂格燕麥穀飲系列為台灣燕麥穀飲即飲市場銷售量第一品牌，其中2025年5月19日至2026年5月17日期間統計，桂格燕麥穀飲系列市佔率為47%。*桂格近二年A.A. Taste Awards獲獎品項：桂格喝的燕麥飲(2026三星)、桂格五黑五白穀飲(2026二星)、桂格純植蛋白奶(2025三星)、桂格OatYa無加糖高纖燕麥奶(2025三星)、桂格有機燕麥飲(2025三星)。