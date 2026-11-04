我是廣告 請繼續往下閱讀

美國期中選舉掀起藍色狂潮，民主黨籍的博頓斯（Keisha Lance Bottoms）於週二當選喬治亞州州長，擊敗共和黨籍富商傑克森（Rick Jackson），成功翻轉這個關鍵搖擺州，同時寫下歷史，成為美國首位當選州長的原生非裔女性。根據美聯社報導，曾任亞特蘭大市長的博頓斯在選戰中面對億萬富豪傑克森自掏腰包逾2億美元的雄厚財力，在競選經費極為懸殊的劣勢下依然逆轉勝出。她也是自1998年以來，首位在喬治亞州州長選舉中獲勝的民主黨人。博頓斯在投票日前夕曾表示：「我們在此刻所做的一切，都將在歷史中迴盪」；她在選戰中往往迴避談論自己參選可能帶來的歷史性突破，而是著重強調改善經濟不均的政策藍圖，以及抗衡華府川普政府的施政方向。她強調：「讓我們選擇希望而非恐懼、選擇進步而非分裂，攜手為所有人打造一個更美好的喬治亞州。」美聯社目前統計喬治亞州選票已開出87%，結果大勢底定，博頓斯拿下54.2%，傑克森僅拿下45.8%。共和黨對手傑克森向支持者坦然表示：「今晚，選民已經做出了選擇，我尊重他們的決定。」博頓斯將接替因法律限制無法尋求三連任的共和黨籍州長坎普（Brian Kemp），這已是喬治亞州連續第三屆州長選舉由非裔女性領銜角逐；坎普過去曾兩度擊敗艾布蘭（Stacey Abrams）。