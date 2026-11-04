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質疑納稅錢挹注家族企業 洪孟楷追問：虧損誰負責？

選戰倒數20多天！藍營要求蘇巧慧說清楚

針對英國廣播公司（BBC）近期報導民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉及「曠世智能」投資利益爭議，國民黨立法院黨團今（4）日痛批，選戰爭議竟登上國際媒體版面，堪稱「揚名國際」，但蘇巧慧陣營至今仍未給出清楚回應，質疑企圖避重就輕、矇混過關，要求蘇巧慧正面說明家族企業與政府基金投資之間的關係。國民黨團首席副書記長洪孟楷指出，此案最核心的問題在於人民納稅錢的運用，質疑國發基金及中小企業信保基金會為何投資蘇巧慧家族相關企業，相關審查程序是否確實把關。他並指稱，相關投資至今虧損連連，整體市值及股值大幅縮水，認為政府有責任向社會交代資金運用情形。洪孟楷批評，相關投資若造成國庫虧損，受影響的就是全民納稅錢，質疑「拿國家的資源去挹注私人家族公司，造成國庫虧損，這難道符合公義嗎？」強調相關資金流向及審查機制，都應接受外界檢驗。國民黨團強調，距離新北市長選舉僅剩20多天，候選人的誠信及家族利益迴避問題，都是選民檢驗的重要標準，蘇巧慧不應迴避外界質疑，新北市民也有權要求市長候選人針對相關投資爭議提出完整說明。國民黨團呼籲蘇巧慧，應立即公開向新北市民說明相關事實，釐清國發基金投資虧損與家族企業之間的關係，而非持續迴避媒體及外界追問。至於國民黨團所提相關指控，仍有待主管機關及當事人進一步說明。