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▲日股（圖／取自PhotoAC）

亞洲股市今（4）日上演「黑色星期三」！美國期中選舉開票顯示民主黨選情看好，市場擔心川普後半任期「跛腳」，加上AI投資能否回本的疑慮再起，以及美伊衝突升溫，多重利空夾擊下，日股、韓股、台股全面開高走低。日經225指數盤中一度重挫超過2000點，跌幅逾3%；韓股從大漲逾2%翻黑，盤中震盪超過4%；台股也盤中急殺近千點，失守4萬2500點，亞股一片慘綠。亞股中跌勢最慘的是日股。據TVBS報導，日經225指數今天開低走低，盤中一度重挫超過2000點，跌至6萬1000點區間。截至台灣時間上午10點半，日經指數暫報6萬1092.62點，下跌1989.24點，跌幅達3.15%。日本3日適逢「文化之日」國定假日休市，今天開盤等於把前一天的利空一次反映出來。半導體族群成了重災區，據中時新聞網報導，記憶體大廠鎧俠（Kioxia）重挫約13%，晶片測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）大跌8.1%，軟銀集團也重挫7.1%。在台灣掛牌的日本半導體ETF同步受創，中信、台新相關ETF的跌幅分別超過6%、5%。韓股則上演「洗三溫暖」行情。韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤大漲137.33點，漲幅達2.43%。但賣壓很快湧出，指數由紅翻黑，一度跌破5600點，盤中震盪幅度超過4%。截至上午10點半，KOSPI暫報下跌57.03點，跌幅1.01%。韓國權值股也不好過。記憶體雙雄早盤一度上漲，之後同步轉跌，SK海力士盤中一度大跌超過4%，三星電子也下跌約3%。台股同樣難逃賣壓。台股3日才剛重挫1612.6點、跌破4萬4000點，外資單日賣超超過新台幣1000億元。今天早盤原本出現技術性反彈，加權指數以4萬3449.45點開出，上漲141.91點，台積電開盤也上漲25元，盤中最高漲到4萬3741.54點，上漲434點。不過好景不長，賣壓隨即湧現，指數迅速翻黑。台股盤中最低跌到4萬2451.92點，下跌855.62點，跌幅約1.98%，失守4萬2500點，高低點震盪達1289.62點。匯市同樣走弱，新台幣盤中貶破32.8元，呈現「股匯雙殺」。：開票結果顯示民主黨可能拿下眾議院，參議院也有多州領先。市場擔心川普後半任期遭國會牽制、政策推動受阻，不確定性升高。：美國科技股近期賣壓沉重，市場質疑AI巨額資本支出能不能回本，以半導體為主力的日、韓、台股首當其衝。：據新頭殼引述美聯社報導，美軍對荷姆茲海峽附近的目標進行有限度空襲。川普沒有排除進一步軍事行動，衝突升級的風險還沒解除。分析指出，在美國國會控制權明朗、科技股止穩之前，亞股短線可能持續震盪，投資人宜謹慎應對。