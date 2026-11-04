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台股賣壓持續擴大！加權指數昨（3）日重挫1612.60點，創史上第7大單日收盤跌點，今（4）日早盤雖一度反彈近400點，隨後卻快速翻黑下殺。根據上午11時40分40秒盤中行情，加權指數來到41950.86點，大跌1356.68點，跌幅3.13%，正式失守4萬2000點整數關卡，累計成交金額達6750.99億元。台股今日以43449.45點開出，上漲141.91點，但盤中反彈力道未能延續，指數一路由紅翻黑，跌勢持續擴大。權值股台積電也承受賣壓，盤中下跌50元，進一步加重大盤壓力。上午11時23分指數還在42428.81點，至11時40分已再跌477.95點，短短約17分鐘跌破42K，成交金額也增加602.08億元。回顧昨日行情，台股11月3日收在43307.54點，下跌1612.60點、跌幅3.59%，創史上第7大單日收盤跌點，外資單日賣超約1073億元，融資餘額也減少229.25億元。