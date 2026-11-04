2026立冬什麼時候？今年立冬落在11月7日（星期六），下午5時52分正式交節氣，象徵冬季開始，也是二十四節氣中的第19個節氣。立冬不只是換季，更是台灣傳統「補冬」的重要日子，民間流傳「立冬補冬，補嘴空」，不少人會吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞進補。究竟2026立冬有哪些習俗、立冬禁忌不能做什麼，以及立冬要幹嘛、要拜拜嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理立冬重點一文掌握。
🟡2026立冬什麼時候？11月7日下午5時52分交節氣
2026年立冬落在11月7日（星期六），依據台北市政府公布的2026年曆象表，今年立冬於下午5時52分正式交節氣。立冬是二十四節氣中的第19個節氣，太陽到達黃經225度，代表秋季逐漸結束，冬季正式展開。
「立冬」的「冬」有終結、收藏的意思，古人認為此時萬物逐漸停止活動，農作物收成後入庫，動物也開始準備過冬。
不過，立冬到來不代表台灣氣溫就會立即大幅下降，由於台灣位於亞熱帶地區，立冬前後有時仍會出現溫暖甚至炎熱的天氣，因此農曆十月也有「十月小陽春」的說法。
🟡立冬禁忌有哪些？別過度進補、亂吃藥膳
1、忌過度進補、暴飲暴食
立冬有補冬習俗，但不是吃越多補品越好，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等料理通常較油膩，若過量食用，反而可能增加身體負擔，建議依照個人需求適量攝取。
2、忌忽略身體狀況，亂吃藥膳
衛福部提醒，年長者以及有高血壓、高血脂、糖尿病、痛風或腎臟疾病的人，應特別留意補品中的油脂、鹽分、普林及蛋白質含量，避免攝取過量油脂及膽固醇，若要加入中藥材，建議先詢問醫師或營養師，不要自行盲目進補。
3、忌只吃肉，不吃蔬菜
冬令進補常以肉類及藥膳為主，但若只吃肉、不搭配蔬菜，容易讓飲食失去均衡。衛福部建議，進補時應搭配深綠色、深黃色蔬菜，並適量攝取肉類，避免增加身體代謝負擔。
4、立冬忌太早外出
立冬節氣容易遇到天氣寒冷，年紀大的長輩若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，若立冬寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。
5、立冬忌激烈運動
立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。
6、立冬忌熬夜，睡眠不足
俗話說「秋冬養陰」，一天晚上9點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣。
🟡立冬習俗有哪些？補冬、謝平安，台灣傳統文化一次看
1、補冬，最具代表性的習俗
台灣最常見的立冬習俗就是「補冬」，民間俗諺「立冬補冬，補嘴空」，意思是一年辛勞後，趁著冬季來臨，透過飲食犒賞自己及家人，也象徵為即將到來的寒冬做好準備。傳統家庭會準備麻油雞酒、四物雞、八珍湯或十全大補湯等料理。
2、感謝神明庇佑、祈求來年平安
台灣部分地方在農曆十月會舉辦「謝平安」及建醮等宗教活動，向神明表達感謝，也會祭拜祖先及無主孤魂，透過祭典祈求地方平安、來年順遂。這類活動通常與地方信仰及農業收成有關，並非每個家庭都會在立冬當天舉行。
3、品嘗當季漁獲、農產品
農業部指出，立冬前後台灣東部仍有旗魚、鯊魚、紅目鰱等漁獲，部分地區也進入秋冬農產收成時節。除了吃補品，也可以把握當令食材，享受季節變化帶來的飲食特色。
4、吃湯圓及開運食物
冷冷天氣最期待來碗熱呼呼的湯圓，暖胃又代表闔家團圓，也算是「補冬」的一種。也有許多人會趁立冬吃「開運食物」，像是甘蔗象徵「倒吃甘蔗」，讓生活越來越順。
🟡立冬要幹嘛？不只吃薑母鴨、羊肉爐，4件事迎接冬天
1、準備安排補冬大餐
立冬最具代表性的活動就是吃補，可以和家人朋友一起吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞或藥燉排骨。不過，進補記得要適量，不必為了節氣刻意吃得太油、太鹹。
2、整理換季衣物、注意保暖
立冬象徵進入冬季，建議整理外套、保暖衣物及寢具，留意早晚溫差，尤其長輩及幼童，應依氣溫變化適時增添衣物。
3、調整生活作息
隨著日照時間及氣溫變化，可以適度調整作息，維持充足睡眠，並安排規律活動。若天氣轉冷，運動前也要做好暖身，不必勉強進行過於激烈的活動。
4、陪家人吃飯、安排季節性活動
立冬也是適合與家人團聚的時節，不妨安排一頓暖呼呼的晚餐，或趁秋冬氣候舒適時外出走走。喜歡賞鳥的民眾，也可留意冬候鳥來台的季節，安排戶外觀察活動。
🟡立冬要拜拜嗎？命理專家：不一定、依各家習慣
命理專家柯柏成解釋，在台灣的習俗裡，立冬不是普遍性的祭拜日，不像清明節、中元節，在過去的農業社會，部分家庭會準備豐盛菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。
在現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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2026年立冬落在11月7日（星期六），依據台北市政府公布的2026年曆象表，今年立冬於下午5時52分正式交節氣。立冬是二十四節氣中的第19個節氣，太陽到達黃經225度，代表秋季逐漸結束，冬季正式展開。
「立冬」的「冬」有終結、收藏的意思，古人認為此時萬物逐漸停止活動，農作物收成後入庫，動物也開始準備過冬。
不過，立冬到來不代表台灣氣溫就會立即大幅下降，由於台灣位於亞熱帶地區，立冬前後有時仍會出現溫暖甚至炎熱的天氣，因此農曆十月也有「十月小陽春」的說法。
1、忌過度進補、暴飲暴食
立冬有補冬習俗，但不是吃越多補品越好，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等料理通常較油膩，若過量食用，反而可能增加身體負擔，建議依照個人需求適量攝取。
2、忌忽略身體狀況，亂吃藥膳
衛福部提醒，年長者以及有高血壓、高血脂、糖尿病、痛風或腎臟疾病的人，應特別留意補品中的油脂、鹽分、普林及蛋白質含量，避免攝取過量油脂及膽固醇，若要加入中藥材，建議先詢問醫師或營養師，不要自行盲目進補。
3、忌只吃肉，不吃蔬菜
冬令進補常以肉類及藥膳為主，但若只吃肉、不搭配蔬菜，容易讓飲食失去均衡。衛福部建議，進補時應搭配深綠色、深黃色蔬菜，並適量攝取肉類，避免增加身體代謝負擔。
4、立冬忌太早外出
立冬節氣容易遇到天氣寒冷，年紀大的長輩若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，若立冬寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。
5、立冬忌激烈運動
立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。
6、立冬忌熬夜，睡眠不足
俗話說「秋冬養陰」，一天晚上9點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣。
1、補冬，最具代表性的習俗
台灣最常見的立冬習俗就是「補冬」，民間俗諺「立冬補冬，補嘴空」，意思是一年辛勞後，趁著冬季來臨，透過飲食犒賞自己及家人，也象徵為即將到來的寒冬做好準備。傳統家庭會準備麻油雞酒、四物雞、八珍湯或十全大補湯等料理。
2、感謝神明庇佑、祈求來年平安
台灣部分地方在農曆十月會舉辦「謝平安」及建醮等宗教活動，向神明表達感謝，也會祭拜祖先及無主孤魂，透過祭典祈求地方平安、來年順遂。這類活動通常與地方信仰及農業收成有關，並非每個家庭都會在立冬當天舉行。
3、品嘗當季漁獲、農產品
農業部指出，立冬前後台灣東部仍有旗魚、鯊魚、紅目鰱等漁獲，部分地區也進入秋冬農產收成時節。除了吃補品，也可以把握當令食材，享受季節變化帶來的飲食特色。
4、吃湯圓及開運食物
冷冷天氣最期待來碗熱呼呼的湯圓，暖胃又代表闔家團圓，也算是「補冬」的一種。也有許多人會趁立冬吃「開運食物」，像是甘蔗象徵「倒吃甘蔗」，讓生活越來越順。
1、準備安排補冬大餐
立冬最具代表性的活動就是吃補，可以和家人朋友一起吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞或藥燉排骨。不過，進補記得要適量，不必為了節氣刻意吃得太油、太鹹。
2、整理換季衣物、注意保暖
立冬象徵進入冬季，建議整理外套、保暖衣物及寢具，留意早晚溫差，尤其長輩及幼童，應依氣溫變化適時增添衣物。
3、調整生活作息
隨著日照時間及氣溫變化，可以適度調整作息，維持充足睡眠，並安排規律活動。若天氣轉冷，運動前也要做好暖身，不必勉強進行過於激烈的活動。
4、陪家人吃飯、安排季節性活動
立冬也是適合與家人團聚的時節，不妨安排一頓暖呼呼的晚餐，或趁秋冬氣候舒適時外出走走。喜歡賞鳥的民眾，也可留意冬候鳥來台的季節，安排戶外觀察活動。
🟡立冬要拜拜嗎？命理專家：不一定、依各家習慣
命理專家柯柏成解釋，在台灣的習俗裡，立冬不是普遍性的祭拜日，不像清明節、中元節，在過去的農業社會，部分家庭會準備豐盛菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。
在現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。