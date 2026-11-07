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▲韓劇近期掀西式宮廷風，秀智（左）與金泰梨（右）將陸續以《女皇的後宮們》、《姐姐，今生我是王妃》回歸小螢幕。（圖／翻攝自秀智IG@skuukzky、金泰梨IG@kimtaeri_official）

由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演的韓劇《再婚皇后》已在3日於Disney+正式上線，超華麗又夢幻的風格，火速吸引大家視線，該劇也成為首部西式宮廷風的韓劇。但其實在《再婚皇后》宣布按照原著風格改編後，不少漫改劇也接著宣布將以西式宮廷風翻拍，像是秀智主演的《女皇的後宮們》、以及金泰梨主演的《姐姐，今生我是王妃》都將按照原著，讓外界都非常期待。《女皇的後宮們》改編自Alphatart同名網絡小說和網漫，日前已公布主要角色，將由秀智飾演女主角拉蒂爾，4名男后宮則分別由李鐘圓、申承浩、金湍、柳政厚飾演，預計在2027年播出。該劇內容講述塔利歐帝國的皇女拉蒂爾曾深愛初戀海伊辛斯，但對方為爭奪皇位而選擇背叛並迎娶別國女子。大受打擊的拉蒂爾在繼承皇位、登基成為女皇後，決定打破傳統不設皇夫，而是公開招募多位男後宮。而日前原傳出李洙赫是後宮之一，但在開拍後突然宣布退出，引發了大量討論。《姐姐，今生我是王妃》改編自Lefaljinf創作的同名網漫，近日宣布由金泰梨飾演女主角阿麗亞德妮·德·馬雷（沈雅里），皇位繼承人阿方索·德·馬雷（李輝）與凱撒·德·科莫（安平君），則分別由曹瀚結與無真星飾演，預計在2027年播出。劇情講述阿麗亞德妮在前世無條件信任未婚夫凱撒與姐姐伊莎貝拉，卻在凱撒登基當天遭到殺害與拋棄。她奇蹟般重生回到15年前的少女時代，帶著前世記憶黑化後，向所有背叛她的人復仇，並登頂王妃之位。不過該部劇一開始傳出是西式宮廷風，但之後角色名卻偏向韓式古裝，因此風格尚未確定。而已播出的《再婚皇后》成功因超夢幻風格吸引外界注目，雖然四角戀的劇情超狗血，但華麗服裝與主演們的演技與顏值，都讓劇迷一看就停不下來。該劇劇情講述娜菲爾皇后（申敏兒 飾），面對皇帝索本修（朱智勛 飾）因迷戀逃亡奴隸菈絲塔（李世榮 飾）而提出離婚後，選擇冷靜接受，並反手提出「我要與西王國王子海因里（李鍾碩 飾）再婚」的震撼要求，開啟了一場關於權力、背叛與真愛的浪漫奇幻大戲。