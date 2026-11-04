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🟡立冬吃什麼？薑母鴨、羊肉爐、麻油雞必吃！4大補冬料理一次看

▲立冬進補養身，台灣人最愛吃羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨、薑母鴨。（圖／「風塵萬里 旅人手札」提供）

🟡立冬進補重點有哪些？3大原則避免補過頭

🟡立冬要吃湯圓嗎？不一定！冬至才最具代表性

2026立冬吃什麼？今年立冬落在11月7日（星期六），台灣民間有「立冬補冬，補嘴空」的習俗，不少人會趁著立冬吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、燒酒雞等料理。不過，立冬進補有哪些重點？是不是每個人都適合吃藥膳、喝補湯？另外，立冬要吃湯圓嗎、湯圓不是冬至才吃？《NOWNEWS今日新聞》整理立冬吃什麼、補冬重點及湯圓習俗一次看，讓民眾暖身迎冬，也別一不小心補過頭。台灣民間有句俗諺「立冬補冬，補嘴空」，意思是經過一整年的辛勞，趁著冬季開始時透過飲食補充營養，也犒賞自己與家人。農業部指出，立冬是冬季開始的節氣，傳統習俗會在這個時候進補，常見料理包括麻油雞酒、四物雞、八珍湯及十全大補湯等。薑母鴨是台灣冬令進補代表料理之一，通常以老薑、鴨肉、麻油等食材烹煮，湯頭香氣濃郁，也會搭配高麗菜、豆皮、凍豆腐及各式火鍋料。羊肉爐也是立冬熱門進補選擇，常見做法會加入中藥材、薑片及蔬菜燉煮，依店家配方分成不同湯頭，搭配豆腐、凍豆腐、麵線等食材，是不少民眾入冬後的必吃料理。麻油雞以麻油、薑片及雞肉為主要食材，部分料理還會加入米酒；燒酒雞則會使用較多酒類及中藥材燉煮，兩者都是傳統補冬常見料理。若不習慣酒味，也可選擇不加酒的麻油雞湯。喜歡藥膳料理的民眾，也會選擇四物雞、八珍湯或十全大補湯，這類湯品通常會依配方加入不同中藥材，但並非每個人的體質都適合，尤其有慢性疾病或固定服藥者，食用前應先諮詢專業醫療人員。立冬進補不代表吃得越油、越多就越健康，衛福部提醒，年長者、三高患者及腎臟疾病患者，冬季食補時都要特別留意蛋白質、油脂及膽固醇攝取量，避免增加身體代謝負擔。薑母鴨、羊肉爐及麻油雞雖然是常見補冬料理，但不代表人人適合。中醫師提醒，容易口乾舌燥、怕熱或有皮膚敏感問題者，吃太多辛香料及較燥熱的藥膳，可能讓原本的不適更加明顯。若不確定適合哪種補法，應先詢問醫師。另外，年長者吃補品時也要避免暴飲暴食，食物不宜過燙，盡量煮軟後再吃。衛福部建議，進補時可以將肉類去皮後再燉煮，或是先撈除湯面浮油，減少油脂攝取。另外，也要避免添加過多調味料，並搭配深綠色、深黃色蔬菜，補充維生素及礦物質，不要只吃肉、不吃菜。高血脂及三高族群：避免攝取過多油脂、膽固醇及高熱量湯品，內臟類、動物油等食材也應適量。痛風患者：應控制蛋白質攝取，避免高普林食物，例如內臟、蝦蟹、蛤蜊及濃肉湯等。腎臟疾病患者：進補前應先詢問醫師或營養師，尤其需要限制鉀、磷的患者，更要留意濃縮湯品、肉汁及內臟類食物。立冬要吃湯圓嗎？其實立冬最具代表性的飲食習俗還是「補冬」，農業社會認為透過進補延壽開運，但確實也有民眾習慣在立冬吃碗湯圓，認為象徵團圓、圓滿；或是在立冬時吃水餃，象徵元寶帶財滾滾來。另外也有吃甘蔗的習俗，除了「倒吃甘蔗」的好兆頭，還有「立冬食甘蔗齒不痛」的說法，古人擔心立冬吃太補、太燥容易上火，所以也吃性寒、生津解渴的甘蔗來均衡。至於為何「齒不痛」，則是坊間認為甘蔗纖維粗，咀嚼時可摩擦清潔牙面，且會刺激大量口水分泌，有助於保護牙齒。不過牙醫師也提醒，吃甘蔗等硬食時，牙齒較弱者要小心造成牙裂。