喜愛頂級燒鳥與日本酒的饕客有口福了！橘焱胡同集團引進連續十年榮獲《米其林指南東京》一星的「とり喜（鳥喜）」，台北鳥喜秋季全面升級「脂玉金璟雞」食材，還首度邀請「日本酒奧運」世界唎酒師大賽總冠軍黃鳳誼（ASa），為其打造專屬Sake Pairing（清酒餐酒搭配）限定饗宴。
台北鳥喜 X 世界冠軍唎酒師！秋季限定清酒餐酒搭配
承襲創辦人坂井康人社長的堅持，台北鳥喜將季節更迭的風格注入燒鳥懷石。為讓饕客體驗更極致的饗宴，台北鳥喜全面食材升級，耗時三年多客製化培育「脂玉金璟雞」作為獨家料理食材。
秋季更邀請到首位獲得有「日本酒奧運」之稱的世界唎酒師大賽總冠軍，台灣女性代表黃鳳誼（ASa）親自選酒。ASa表示，台北鳥喜的用餐氛圍沈穩高雅，清新不膩的燒鳥風格獨樹一幟。
呼應鳥喜社長談及「鳥喜的特色在於乾淨與純粹」，她特別挑選了三款各具特色的日本地酒，搭配獨家台灣地雞，共譜風土之最。
冠軍選酒亮點！三杯組Sake Pairing巧妙銜接燒鳥風味
秋季限定Sake Pairing，巧妙運用酒款的香氣與口感，引領味蕾感受料理的層次變化：
◾️「序曲」君之井酒造-ESHIN純米大吟釀 越神樂：帶有麝香葡萄般的香氣、輕柔米香與乳酸感，映襯點綴著檸檬皮香氣的「雞肝慕斯」，並順勢銜接「山葵里肌」、「翅肩肉」等調味單純的串物。
值得一提的是，ASa在蔬菜串與湯品間，刻意不安排酒款，讓饕客品嚐風味獨特的「人蔘雞湯」時，味蕾有適度休息的時間，體驗更為細膩。
◾️「昇華」旭鳳酒造 URIN 烏輪 赤 特別純米 無濾過生原酒：帶有不張揚的穀物香氣，像是糯米飯咀嚼後散發出來的酸甜感，讓輪番上桌的「雞頸肉」，與「軟骨」、「茄子」如同起司般下酒，提顯出高雅的堅果氣息；似和風洋食的「白和醬時蔬」小菜，讓Sake Pairing推升高潮。
◾️「尾奏」飛良泉本舖 飛良泉 山廢 純米酒：以日本東北地區最老、超過500年傳統山廢法釀造，圓潤旨味、細緻乳酸風味與「雞丸心」或內臟類串物是絕配；豐滿酒體引出招牌「手羽燒」的油脂與炭香。
搭配「番茄串」時，酒中的細緻酸感與番茄果酸也能相應，ASa用以「收束前段的油脂與厚度」，為秋季饗宴留下乾淨、輕盈且清新溫潤的結尾。
台北鳥喜秋季套餐，晚間1980元，日本酒3杯組880元，即日起開放線上訂位。
米其林天婦羅「元一新竹」11/12重磅開幕！森林系板前體驗
連續兩年摘下米其林一星榮耀的「元一天婦羅」，由創辦人元吉和仁（Motoyoshi Kazuhito）領軍，引進東京「
元吉天婦羅」獨創的「-196℃ 液態氮麵糊技術」，將於11月12日正式進駐新竹竹北，並以全新型態「元一新竹」盛大登場。
「元一新竹」斥資千萬，打造東京本店靈魂之庭園造景、水霧光影築起，在自然共生的奢華場域，展開森林系板前體驗。午間套餐為每位5500元、晚間套餐每位6500元（服務費另計）。
元一新竹 餐廳資訊
地址：新竹縣竹北市成功一街96號
時間：12:00-15:00、18:00-22:00（每週六、日店休）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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承襲創辦人坂井康人社長的堅持，台北鳥喜將季節更迭的風格注入燒鳥懷石。為讓饕客體驗更極致的饗宴，台北鳥喜全面食材升級，耗時三年多客製化培育「脂玉金璟雞」作為獨家料理食材。
呼應鳥喜社長談及「鳥喜的特色在於乾淨與純粹」，她特別挑選了三款各具特色的日本地酒，搭配獨家台灣地雞，共譜風土之最。
秋季限定Sake Pairing，巧妙運用酒款的香氣與口感，引領味蕾感受料理的層次變化：
◾️「序曲」君之井酒造-ESHIN純米大吟釀 越神樂：帶有麝香葡萄般的香氣、輕柔米香與乳酸感，映襯點綴著檸檬皮香氣的「雞肝慕斯」，並順勢銜接「山葵里肌」、「翅肩肉」等調味單純的串物。
值得一提的是，ASa在蔬菜串與湯品間，刻意不安排酒款，讓饕客品嚐風味獨特的「人蔘雞湯」時，味蕾有適度休息的時間，體驗更為細膩。
◾️「尾奏」飛良泉本舖 飛良泉 山廢 純米酒：以日本東北地區最老、超過500年傳統山廢法釀造，圓潤旨味、細緻乳酸風味與「雞丸心」或內臟類串物是絕配；豐滿酒體引出招牌「手羽燒」的油脂與炭香。
搭配「番茄串」時，酒中的細緻酸感與番茄果酸也能相應，ASa用以「收束前段的油脂與厚度」，為秋季饗宴留下乾淨、輕盈且清新溫潤的結尾。
台北鳥喜秋季套餐，晚間1980元，日本酒3杯組880元，即日起開放線上訂位。
連續兩年摘下米其林一星榮耀的「元一天婦羅」，由創辦人元吉和仁（Motoyoshi Kazuhito）領軍，引進東京「
元一新竹 餐廳資訊
地址：新竹縣竹北市成功一街96號
時間：12:00-15:00、18:00-22:00（每週六、日店休）
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