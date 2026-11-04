中華郵政和寶可夢聯合推出的「寶可夢集郵商品」，今（4）日開放「i集郵網路商城」預購，引發民眾瘋搶，但有消費者發現聯名商品除了「大全套」有限購一個，其他商品完全沒有限購，只有單筆訂單不超過新台幣15萬元限制，因此出現不少疑似黃牛大量購入商品再高價轉賣的情況。對此，中華郵政表示，11月20日開賣當日，指定郵局和世界郵展現場將實施限購，維護購買公平性。
寶可夢郵票周邊掀搶買潮 現場有限購
中華郵政稍早表示，有關寶可夢集郵商品預購引發搶購熱潮的情況，中華郵政將彙整民眾關切事項，並持續掌握輿情，即時回應民眾意見。針對民眾反映大量搶購及疑似轉售炒價情形，公司會檢討後續預購限購措施，並於11月20日開賣日，於指定郵局及世界郵展現場，實施商品及附帶票品每人每款限購1個，「寶可夢小全張」郵票每人限購2張，以維護購買公平性。
另外，指定郵局及世界郵展現場，將制定排隊措施，妥善規劃購買動線、排隊秩序，避免人潮壅塞，維護現場銷售秩序。本次商品除線上預購外，另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場銷售，世界郵展規劃於11月20日及21日限量銷售，售完為止。
中華郵政也告訴《NOWNEWS》記者，目前沒有開放線上無限量預購的計劃，沒有買到的民眾，只能等到11月20日商品開賣日，到全台901郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。
寶可夢主題郵局相關資訊
台北北門郵局 地址：台北市中正區光復里忠孝西路一段120號
林口郵局 地址：新北市林口區麗林里文化二路一段8號
桃園成功路郵局 地址：桃園市桃園區文化里成功路一段51號
台中民權路郵局 地址：台中市中區光復里民權路86號
嘉義文化路郵局 地址：嘉義市東區中央里文化路134號
新興郵局 地址：高雄市新興區東坡里中正三路177號179號
台北2026世界郵展相關資訊
時間：11月20日～11月25日 10：00～18：00，首日11：00開放進場，最後一天15：00結束。
地點：台北世界貿易中心展覽一館B、C區（台北市信義路5段5號）
官網：https://taipei2026.post.gov.tw/taipei2026/
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中華郵政稍早表示，有關寶可夢集郵商品預購引發搶購熱潮的情況，中華郵政將彙整民眾關切事項，並持續掌握輿情，即時回應民眾意見。針對民眾反映大量搶購及疑似轉售炒價情形，公司會檢討後續預購限購措施，並於11月20日開賣日，於指定郵局及世界郵展現場，實施商品及附帶票品每人每款限購1個，「寶可夢小全張」郵票每人限購2張，以維護購買公平性。
中華郵政也告訴《NOWNEWS》記者，目前沒有開放線上無限量預購的計劃，沒有買到的民眾，只能等到11月20日商品開賣日，到全台901郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。
台北北門郵局 地址：台北市中正區光復里忠孝西路一段120號
林口郵局 地址：新北市林口區麗林里文化二路一段8號
桃園成功路郵局 地址：桃園市桃園區文化里成功路一段51號
台中民權路郵局 地址：台中市中區光復里民權路86號
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時間：11月20日～11月25日 10：00～18：00，首日11：00開放進場，最後一天15：00結束。
地點：台北世界貿易中心展覽一館B、C區（台北市信義路5段5號）
官網：https://taipei2026.post.gov.tw/taipei2026/