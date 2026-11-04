每年秋季，饕客們總不忘搶訂晶華酒店內米其林一星「晶華軒」推出的蟹宴，今年為了紓解每年一位難求的狀況，台北晶華酒店宣布，至12月31日前的「晶華秋蟹季」，在21樓俱樂部內餐廳「蘭亭」也吃得到！此次由「晶華軒」與「蘭亭」聯手採「雙中餐廳，聯手共推」方式，由中餐廚藝總監鄔海明領軍研發全新蟹餚，更將晶華軒歷年招牌經典秋蟹料理移師到蘭亭。因此到蘭亭能通嚐2餐廳招牌蟹料理，也能一窺原本只供應給會員與房客的「蘭亭」餐廳完整真面目。秋蟹季即日起接受預訂，每人預算3680元起。
綜觀台北晶華酒店「蘭亭」此次秋蟹季的菜色，包含中餐廚藝總監鄔海明為晶華軒設計的多款知名蟹餚，包括多次獲得美食評選活動「500盤」肯定的「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」、去年超級熱賣的「酸菜粉絲燒膏蟹」以及IG打卡數破紀錄的「雞油花雕蒸膏蟹」等。
其中的「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」，以沙母為主角，先清蒸再手工拆解出絲絲蟹肉，且利用拆解後的蟹殼熬製成鮮香的高湯，再加入多種麻婆辛香料煨煮豆腐使之入味，最後鋪滿濃郁蟹黃、蟹膏與鮮甜蟹肉，麻婆豆腐辛香混合螃蟹鮮甜，配上白飯後，多數老饕總忍不住會連吃個兩三碗。
「醬爆蟹年糕」配菜美味度不輸主角
而蘭亭餐廳副主廚吳學揚也推出「醬爆蟹年糕」與「黑胡椒沙公滑蛋」兩款新品共襄盛舉。其中「醬爆蟹年糕」，是將沙公蟹的鮮甜與年糕的軟糯結合，醬汁包覆蟹肉塊，吃起來鮮甜惹味，年糕也吸足蟹鮮與醬香，濃郁的美味度不輸蟹肉。而「黑胡椒沙公滑蛋」則是以黑胡椒的辛香襯托蟹肉甘甜，搭配柔嫩滑蛋，讓鮮明香氣與溫潤口感相互映襯。
至於晶華軒，則精選松葉蟹、斯里蘭卡蟹及大閘蟹等不同蟹種，結合台灣客家乾梅菜、香港鹹檸檬與大澳蝦籽等特色食材，透過煎、炒、燜、煨等傳統粵菜技法，除了招牌菜，也推出「砂鍋梅菜松葉蟹」、「上湯斯里蘭卡蟹煎米粉」、「黑椒咸檸檬炒蟹」、「蟹粉水晶虎蝦球」及「蟹粉河蝦仁撈麵」等新品。
蘭亭秋蟹季每人3680元起跳 想吃先預訂
晶華酒店提到，「蘭亭」原本是俱樂部會員或是房客才能預訂的餐廳，此次因應重新整修，因此也推出秋蟹季，同時能吃到包含晶華軒在內的兩家餐廳的螃蟹料理，只要每人預算3680元起就能嚐到，訂位則需撥電話 02-2523-8000 轉蘭亭。
「雅閣」中餐廳也推蟹宴 每位6280元+10%
另外，台北文華東方酒店連續九年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳也推出蟹宴，即日起至11月22日限時開賣。阮明燊主廚嚴選豐腴肥美的優質處女蟳及大閘蟹，精心設計了以蟹肉與蟹黃入饌的套餐，包括「蟹皇鮮湯灌湯包」、「蟹粉燴嫩豆花」、「花雕雞油蒸處女蟳」等多道甘腴豐美的佳餚，每一口都能品嚐到秋蟹的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁。秋蟹尊饌套餐每位6280元+10%，訂位請逕至官網或email至motpe-yage@mohg.com。
綜觀台北晶華酒店「蘭亭」此次秋蟹季的菜色，包含中餐廚藝總監鄔海明為晶華軒設計的多款知名蟹餚，包括多次獲得美食評選活動「500盤」肯定的「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」、去年超級熱賣的「酸菜粉絲燒膏蟹」以及IG打卡數破紀錄的「雞油花雕蒸膏蟹」等。
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「醬爆蟹年糕」配菜美味度不輸主角
而蘭亭餐廳副主廚吳學揚也推出「醬爆蟹年糕」與「黑胡椒沙公滑蛋」兩款新品共襄盛舉。其中「醬爆蟹年糕」，是將沙公蟹的鮮甜與年糕的軟糯結合，醬汁包覆蟹肉塊，吃起來鮮甜惹味，年糕也吸足蟹鮮與醬香，濃郁的美味度不輸蟹肉。而「黑胡椒沙公滑蛋」則是以黑胡椒的辛香襯托蟹肉甘甜，搭配柔嫩滑蛋，讓鮮明香氣與溫潤口感相互映襯。
至於晶華軒，則精選松葉蟹、斯里蘭卡蟹及大閘蟹等不同蟹種，結合台灣客家乾梅菜、香港鹹檸檬與大澳蝦籽等特色食材，透過煎、炒、燜、煨等傳統粵菜技法，除了招牌菜，也推出「砂鍋梅菜松葉蟹」、「上湯斯里蘭卡蟹煎米粉」、「黑椒咸檸檬炒蟹」、「蟹粉水晶虎蝦球」及「蟹粉河蝦仁撈麵」等新品。
晶華酒店提到，「蘭亭」原本是俱樂部會員或是房客才能預訂的餐廳，此次因應重新整修，因此也推出秋蟹季，同時能吃到包含晶華軒在內的兩家餐廳的螃蟹料理，只要每人預算3680元起就能嚐到，訂位則需撥電話 02-2523-8000 轉蘭亭。
「雅閣」中餐廳也推蟹宴 每位6280元+10%
另外，台北文華東方酒店連續九年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳也推出蟹宴，即日起至11月22日限時開賣。阮明燊主廚嚴選豐腴肥美的優質處女蟳及大閘蟹，精心設計了以蟹肉與蟹黃入饌的套餐，包括「蟹皇鮮湯灌湯包」、「蟹粉燴嫩豆花」、「花雕雞油蒸處女蟳」等多道甘腴豐美的佳餚，每一口都能品嚐到秋蟹的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁。秋蟹尊饌套餐每位6280元+10%，訂位請逕至官網或email至motpe-yage@mohg.com。