我是廣告 請繼續往下閱讀

▲足協曾因人事更替出現行政與財務資料交接困難，顯示協會運作仍過度依賴特定人員，而非制度。（圖／足協提供）

▲博斯公開追討近2380萬元轉播費，反映足協問題已從內部行政延伸到商業合作與產業信用。（圖／中華足協提供）

中華足協11月7日將迎來理事長改選，現任理事長張璨尋求連任，挑戰者姚仁恭則搭檔金融界資深人士魏寶生強勢問鼎。但回首過往，從球員欠款、國家隊後勤缺失、女足連署抗議到錯綜複雜的轉播費爭議，這些問題跨越了不同任期反覆爆發，再再證明台灣足球缺的從來不只是一位「願意承擔」的新任理事長。真正的病灶在於，協會長期將制度風險遺留給下一任處理，導致外界根本無法透過公開資訊判斷，帳面上每一筆龐大金額究竟屬於確定債務、爭議款項、待收補助，還是尚未核銷的專案。足協目前的財務狀況宛如一團迷霧，至少夾雜著4種不同性質的財務數字。如果這些數字沒有被精準分開呈現，外界極易將所有金額粗暴相加，誤以為足協債務又暴增了數億元；反過來，協會也可能利用「還在核對中」的說詞，刻意模糊真正已經到期的應付款項。下一任理事長上任的首要之務，必須是攤開一份清晰的「債務表」，詳細列出債權人、契約依據、發生年度、是否完成驗收、是否存在爭議以及預定付款的確切日期，而不是僅僅拋出一個無意義的總額來敷衍大眾。張璨曾無奈透露，去年接任時遭遇行政與財務人力的大量流失，甚至連正式印章都未能順利完成交接，導致整個團隊必須宛如拓荒般重新清查帳務、契約及政府專案。這種荒謬的現象比單純欠款更令人不寒而慄。一個成熟的組織絕對不能依靠理事長個人與人脈來運轉。理事會應專注於政策制定與監督，秘書處負責專業執行，而財務、採購、國家隊後勤及選訓制度，都必須留下經得起查核的標準程序與紀錄。下一屆管理層至少應建立完善的合約資料庫、採購及驗收雙重簽核機制、固定交接清冊、獨立審計委員會，以及國家隊集訓的服務標準。否則每次改選都如同按下重新開機鍵，任何改革的火苗都無法轉化為累積的資本。足協肩負著各級國家隊、企甲聯賽、木蘭聯賽、青年賽事、裁判與教練培訓以及龐大國際事務的重責大任，但票房、轉播、贊助及周邊商品收入的規模卻極度有限，導致營運高度依賴政府補助。依賴補助本身並非原罪，致命傷在於行政能力一旦跟不上，導致核銷款無法順利撥入，現金流便會瞬間中斷，最終只能由無辜的球員、裁判、基層工作人員及合作廠商來承擔延遲付款的苦果。2022年至2024年間主管機關與國訓中心補助足協逾5億元，卻仍未能有效防止採購與核銷上的嚴重缺失。下一任理事長絕不能再用空洞的「找企業募款」來畫大餅，而應具體提出轉播權、商業贊助、國家隊賽事、會員制度及聯賽品牌的分年自主收入目標，並為每一項業務設立嚴格的預算上限。改革先不看還款多寡 而是徹底停止製造新債未來4年外界真正該追蹤的指標不應僅止於口號，而是必須具體檢視到期款項平均付款天數、每季新增與清償債務金額、政府專案按期核銷比例、採購與重大合約公開比例、自主收入占全年收入比例，以及國家隊球員、教練與工作人員逾期款件數。債務清零當然至關重要，但如果產生欠款的腐敗制度沒有被根除，即使有大善人再捐出一筆鉅款，幾年後仍會毫無懸念地出現下一個財務黑洞。下一任理事長真正的政績，從來不是任內幫忙還掉了多少舊帳，而是離任時有沒有為台灣足球留下一個「不再製造新債」的健康協會。