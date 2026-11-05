今（115）年5-6月期統一發票領獎期限至今（5）日截止。不過，財政部表示，1000萬元特別獎及200萬元特獎各有4張中獎發票還未領獎，雲端發票專屬獎100萬元也有5張發票未兌獎，若錯過領獎時間，將全數充公歸入國庫，還沒對獎及領獎的人得把握最後一天領獎機會。
今年5-6月統一發票中獎號碼及中獎清冊
今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「38548029」，特獎200萬元中獎號碼為「10138845」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「BM28439149」、「AP10788600」、「BM32766906」、「BL28663087」、「BE47182165」、「AX13272398」、「AH02565272」、「BL50153426」、「BL49352593」、「BL49437824」、「BF76016485」、「AE06038237」、「AW33179312」、「BE67073437」、「AW41004949」、「AJ32333166」、「BD21363713」、「AX95514575」、「BH58929122」、「BH98126242」、「BM06540761」、「BA13110693」、「BJ81415045」、「AZ09215952」、「AG86280016」、「AJ11303159」、「AN69087226」、「AM93650776」、「BP82468088」、「AQ01704347」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
今年5-6月統一發票千萬元特別獎 還有4張發票未領獎
根據財政部之前公布的中獎清冊，今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎共有18張發票中獎，特獎200萬元開出22張中獎發票，今日也是領獎最後一天。不過，財政部指出，目前1000萬元特別獎還有4張中獎發票沒領獎，包括在Google Play 花620元買應用程式、新北市三重區中正北路222號雅馨蛋糕烘焙消費312元、苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號7-ELEVEN消費150元、雲林縣斗南鎮中山路70號watsons屈臣氏消費528元，如果今日未領獎，獎金將充公，歸入國庫。
今年5-6月統一發票 200萬特獎還有4張未領獎
此外，200萬元特獎也還有4張中獎發票未兌獎，而且都是在超商消費，包括在桃園市桃園區文中路747號7-ELEVEN花10元買飲料、台中市外埔區水美路61號1樓Hi-Life萊爾富消費97元、台南市中西區永福路1段30、32號1樓7-ELEVEN花154元買飲料、高雄市小港區民益路46號7-ELEVEN110元買菸。
今年5-6月統一發票 雲端發票百萬獎也有5張中獎未兌領
另外，雲端發票100萬元專屬獎也有5張中獎發票沒領獎，包括在App Store花290元買應用程式、蝦皮購物支付744元、車麻吉支付40元停車費、Uber Eats支付18元外送費、高雄市前金區大同二路1號1樓7-ELEVEN花30元買飲料。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「38548029」，特獎200萬元中獎號碼為「10138845」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「BM28439149」、「AP10788600」、「BM32766906」、「BL28663087」、「BE47182165」、「AX13272398」、「AH02565272」、「BL50153426」、「BL49352593」、「BL49437824」、「BF76016485」、「AE06038237」、「AW33179312」、「BE67073437」、「AW41004949」、「AJ32333166」、「BD21363713」、「AX95514575」、「BH58929122」、「BH98126242」、「BM06540761」、「BA13110693」、「BJ81415045」、「AZ09215952」、「AG86280016」、「AJ11303159」、「AN69087226」、「AM93650776」、「BP82468088」、「AQ01704347」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
今年5-6月統一發票千萬元特別獎 還有4張發票未領獎
根據財政部之前公布的中獎清冊，今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎共有18張發票中獎，特獎200萬元開出22張中獎發票，今日也是領獎最後一天。不過，財政部指出，目前1000萬元特別獎還有4張中獎發票沒領獎，包括在Google Play 花620元買應用程式、新北市三重區中正北路222號雅馨蛋糕烘焙消費312元、苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號7-ELEVEN消費150元、雲林縣斗南鎮中山路70號watsons屈臣氏消費528元，如果今日未領獎，獎金將充公，歸入國庫。
今年5-6月統一發票 200萬特獎還有4張未領獎
此外，200萬元特獎也還有4張中獎發票未兌獎，而且都是在超商消費，包括在桃園市桃園區文中路747號7-ELEVEN花10元買飲料、台中市外埔區水美路61號1樓Hi-Life萊爾富消費97元、台南市中西區永福路1段30、32號1樓7-ELEVEN花154元買飲料、高雄市小港區民益路46號7-ELEVEN110元買菸。
今年5-6月統一發票 雲端發票百萬獎也有5張中獎未兌領
另外，雲端發票100萬元專屬獎也有5張中獎發票沒領獎，包括在App Store花290元買應用程式、蝦皮購物支付744元、車麻吉支付40元停車費、Uber Eats支付18元外送費、高雄市前金區大同二路1號1樓7-ELEVEN花30元買飲料。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！