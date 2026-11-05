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距11月28日投票進入最後倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋把握曝光機會，推出首支全英文的30秒競選廣告，主打在台北生活工作就是一家人，要用溫暖讓台北順起來。片中，沈伯洋除了擔任主角，騎單車帶出沿途城市風景，也親自錄製全英文旁白，最後的彩蛋是與女兒小麻糬匯聚、兩人溫馨地相擁，藉此傳遞沒有血緣也能在台北成為一家人的溫暖信念。沈伯洋在影片中，以全英文口白闡述競選理念，「在這條路上生活工作的，就是台北人。不必血緣，我們就是一家人。家人，是不一樣的人，面對一樣的問題。當問題被解決，每個家人都一樣幸福。在這條路上，微調那些卡卡的，關注那些不太順的，溫暖而且有方向地前進。家人在的路，就是順路」。畫面中，沈伯洋在自行車道上，騎著安裝兒童座椅的單車，沿街帶出台北的城市街景、道路、杉林等畫面，與他提出城市種樹、行人友善、山林徑等競選政見相呼應。鏡頭也大量採用明朗的陽光與色調，呼應選戰主軸「洋流」的溫暖氛圍。競辦表示，用英文向國際社會傳遞理念，對沈伯洋來說並不陌生，日前沈伯洋上《雅琴看世界》節目，接受張雅琴的全英文專訪，兩人談及洋流如何形成、如何進行選戰，還有如何向國際傳遞台灣立場，而且中間沒有喊卡，是一口氣錄完節目。節目播出後，前總統蔡英文也在個人社群上列出重要的英文單字，包含「Ocean current（名詞）：洋流／Collaboration（名詞）：合作、協作／Confident（形容詞）：有自信的、有信心的」等，吸引不少網友按讚，寫下「感謝實實英文老師」，呼應她整理單字、帶大家學英文的模樣。