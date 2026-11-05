10 萬現金今天入帳！勞保局最新補助行事曆啟動，今（5）日首波撥付國民年金保險生育給付。符合分娩資格之女性被保險人，經申請通過每胎最高可領 10 萬元，差額由政府公帑全額補齊。勞保局提醒，生育給付須於生產次日起 5 年內提出請領，逾期將直接充公，有申請的爸媽快刷存摺確認。
🟡十萬生育大紅包今日入帳，符合資格快刷存摺
11 月首波高額補助大紅包今日正式撥款！依勞動部勞工保險局行事曆公告，首批「國民年金保險生育給付」於 11 月 5 日（週四）匯入申請人帳戶。配合政府「擴大生育補助方案」與「勞工生育補助要點」新制，分娩女性被保險人除原先法定 2 個月給付外，其餘差額全數由政府公帑補齊，直接拉高至「每胎定額 10 萬元」。先前已完成提出請領手續的新手爸媽，今日即可至銀行或郵局刷存摺、登入網路銀行查帳確認。
🟡每胎10萬5年內均可領，逾期未辦理直接充公
生育給付適用對象為民國 115 年 1 月 1 日（含）以後分娩或早產之女性被保險人（含本國籍女性、外籍配偶及陸港澳配偶）。民眾特別留意，本項補助必須主動向勞保局提出申請，可透過線上勞保局 e 化服務系統辦理，或於辦理新生兒出生登記時由戶政事務所跨機關通報。原給付通過審核後，系統會自動加計公帑差額，一次合併匯入 10 萬元，免另外向地方政府申辦加碼補助；雙胞胎發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元。依《國民年金法》規定，請求權時效自生產次日起算 5 年內均可請領，逾期未辦理將喪失權益、直接充公。
🟡還有18筆給付接力，老農津貼勞保月底領
今日生育給付入帳後，11 月份尚有 18 筆年金與補貼接力發放。生育給付後續於 11 月 12 日、19 日及 26 日分批撥款；其餘重大民生給付方面，近期討論度極高、擬規劃調升至萬元的「老農津貼」與農民退休儲金，固定於 11 月 20 日（週五）先領 8,110 元；全台廣大退休族最依賴的「勞保年金給付」，則固定排定於 11 月 27 日（週五）統一入帳，民眾可依官方行事曆掌握款項動態。
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11 月首波高額補助大紅包今日正式撥款！依勞動部勞工保險局行事曆公告，首批「國民年金保險生育給付」於 11 月 5 日（週四）匯入申請人帳戶。配合政府「擴大生育補助方案」與「勞工生育補助要點」新制，分娩女性被保險人除原先法定 2 個月給付外，其餘差額全數由政府公帑補齊，直接拉高至「每胎定額 10 萬元」。先前已完成提出請領手續的新手爸媽，今日即可至銀行或郵局刷存摺、登入網路銀行查帳確認。
生育給付適用對象為民國 115 年 1 月 1 日（含）以後分娩或早產之女性被保險人（含本國籍女性、外籍配偶及陸港澳配偶）。民眾特別留意，本項補助必須主動向勞保局提出申請，可透過線上勞保局 e 化服務系統辦理，或於辦理新生兒出生登記時由戶政事務所跨機關通報。原給付通過審核後，系統會自動加計公帑差額，一次合併匯入 10 萬元，免另外向地方政府申辦加碼補助；雙胞胎發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元。依《國民年金法》規定，請求權時效自生產次日起算 5 年內均可請領，逾期未辦理將喪失權益、直接充公。
🟡還有18筆給付接力，老農津貼勞保月底領
今日生育給付入帳後，11 月份尚有 18 筆年金與補貼接力發放。生育給付後續於 11 月 12 日、19 日及 26 日分批撥款；其餘重大民生給付方面，近期討論度極高、擬規劃調升至萬元的「老農津貼」與農民退休儲金，固定於 11 月 20 日（週五）先領 8,110 元；全台廣大退休族最依賴的「勞保年金給付」，則固定排定於 11 月 27 日（週五）統一入帳，民眾可依官方行事曆掌握款項動態。