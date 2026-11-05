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沈伯洋批「問A答B」 質疑蔣營混淆兒虐數據

蔣萬安反擊「猜測完全不符事實」 籲政治人物負責任

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受專訪時，指稱台北市兒虐不當事件為六都之首，卻坦言因手上沒有數據「只能用猜的」，引發藍營批評。面對蔣萬安陣營引用高雄市兒虐致死數據反擊，沈伯洋今（5）日再批根本是「問台北回答高雄」。對此，台北市長蔣萬安回應，沈伯洋一開始就指控台北市兒虐是六都之首，但猜測結果完全不符事實，強調政治人物提出任何指控，都應本於事實，「不能憑空猜測」。沈伯洋日前接受《遠見》專訪時指出，台北市兒虐不當事件應是六都居首，主持人追問是否與區域特性有關，或是哪個環節出了問題，沈伯洋坦言，「因為我們手上沒有數據，我們只能用猜的」。蔣萬安陣營隨後引用2024年兒虐致死案件數據反擊，指出高雄市有12人、六都最多，台北市則為0人，批評沈伯洋把猜測包裝成專業，暴露出功課不足、外行充內行。對此，沈伯洋回應，蔣萬安陣營根本是「問台北回答高雄」，且原本討論的是兒虐事件，蔣營卻拿兒虐死亡數據回應，甚至將幼兒園兒虐風險與家庭內兒虐混為一談，質疑對方根本是「問A答B」。針對沈伯洋的說法，蔣萬安今日受訪時表示，沈伯洋一開始就指控台北市兒虐是六都之首，「那我們當然要回應」，但沈伯洋使用猜測的方法，且猜測出來的結果完全不符事實，這才是整起爭議的源頭。蔣萬安強調，市府團隊及相關局處一直以來都有清楚說明，兒童保護及教育議題非常嚴肅，市府也高度重視。他呼籲，任何政治人物提出指控，都必須本於事實，不能憑空猜測，「這個才是負責任的做法」。