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立冬前3天先整理儀容 打理外表迎接新氣象

▲立冬可以提前3天整理頭髮、打理儀容，以清爽面貌迎接節氣轉換。（示意圖／取自pixabay）

立冬轉運攻略曝！廖大乙點名4生肖

▲廖大乙提醒，立冬當天可透過拜廟、戶外走走及調整穿著，寄託消陰轉陽、迎接新氣象的期待。（示意圖／翻攝pixabay）

立冬穿搭避開紅、黑色！白黃、卡其色成開運首選

11月7日（周六）迎來二十四節氣「立冬」，除了有進補養生的傳統習俗，也是民俗上迎冬、祈福轉運的重要時機。民俗專家廖大乙分享3大開運方式，建議民眾提前3天整理頭髮、打理儀容，當天到熟悉的廟宇參拜，或前往海邊、山區親近自然。其中雞、兔、鼠、馬4生肖被點名可把握轉運時機，穿搭則建議選白色、卡其色、黃色及水藍色，避開紅、黑兩色，為新一年祈求好運。廖大乙指出，立冬是四季交替的重要節氣，民間過去有「立冬之後打大醮」的習俗，農作收成後會透過祭祀活動感謝神明庇佑，也為接下來的新一年祈求平安。若想在立冬前後調整運勢，可提前3天，也就是11月4日至6日整理頭髮、修剪儀容，包含服裝與造型都可以重新打理，以清爽面貌迎接節氣轉換。廖大乙也提到，今年為赤馬年、明年則是紅羊年，依民俗五行觀點，兩年火氣都較旺，民眾可把握立冬時機「消陰轉陽」，為新的一年做好準備。廖大乙特別點名雞、兔、鼠、馬4生肖，表示這些生肖今年運勢較容易遇到波折，但隨著立冬到來，有機會逐漸擺脫低潮。他建議，立冬當天可前往平時熟悉的廟宇參拜祈福，也能到陽光充足的戶外、海邊或山區走走，尤其草木茂盛、綠意充足的地方，更適合親近自然、轉換心情。其中生肖馬、羊明年運勢有望走旺，可趁著立冬前後調整生活步調，迎接新的開始。立冬除了整理儀容，廖大乙也提醒，立冬當天穿著可選擇白色、卡其色、黃色或水藍色等明亮色系，盡量避開紅色及黑色。依照傳統五行說法，冬季屬水，紅色則有火的象徵，民俗上認為兩者容易形成水火相剋，因此建議改穿較明亮的顏色，寄託招財、求貴人及迎接好運的期待。此外，立冬也是調養身體的時節，除了依習俗進行祈福，也應適度補充營養、維持良好作息與體力。