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寒舍集團下殺5折、凱撒集團買一送一 旅展現場才有

▲寒舍集團於旅展現場，將針對自助餐餐券推出5折優惠，圖為台北喜來登的吃到飽餐廳「十二廚」。（圖／記者葉盛耀攝）

飯店推住宿券優惠 「獨棟單臥室泳池別墅」天天送

航空公司祭出最強優惠 買機票加碼抽不限航點商務艙

▲ANA全日本空輸睽違七年，今年回歸台灣國際旅展，並攜手樂桃航空登場。（圖／ ANA 全日空）

住農場「一泊三食住宿券」5000元起

▲多家飯店推優惠住宿券，圖為北投麗禧溫泉酒店，推出人氣雙人湯屋及多項豪華住宿券優惠。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）

旅行社都加入戰局 第二人最高折2萬元

2026台灣國際旅展門票200元 2方式拿免費門票

「2026ITF台灣國際旅展」將於明（6）日登場一直至11月9日，地點就在台北南港展覽館一館，集結123個國家及城市、1600個攤位，現場一次掌握最新旅遊產品與情報。其中各家飯店推出優惠住宿券，也有寒舍集團於旅展現場推吃到飽券5折優惠。國內旅遊方面，也有雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5000元起。《NOWNEWS今日新聞》整理飯店、旅行社、航空公司推出的台灣旅展展場優惠，以及免費門票索取方式，一文掌握。今年ITF由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，堪稱是每年最盛大的旅展，將於明（6）日登場。餐券與住宿券為旅展熱門品項，多家人氣飯店皆推出限時限量展場優惠。寒舍集團旅展四天每日推出指定商品5折、限量50組，如台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日自助餐券4張一組，原價8200元、優惠價4100元，為11月8日限定販售；台北美福大飯店旅展期間每日下午3時限時推出彩匯單人自助晚餐券1600元；台北遠東香格里拉豪華客房雙人住宿券含早餐5399元，展場消費滿額另有餐券及住宿好禮加碼。台北君悅酒店每日指定時間持排隊禮DM，單筆消費滿2萬8800元發票送凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿3萬5800元送平日晚餐單人券3張；凱撒飯店連鎖每日上午10點限量「板橋凱撒蓮花餐廳泰式料理吃到飽餐券」買一送一，每日「主廚上菜秀」免費試吃米其林推薦長安葫蘆雞、嫣紅鵝等名菜。大倉久和大飯店展場限定推出限量100張的菁英客房一泊二食平日住宿券；台北士林萬麗酒店每日限量快閃平假日皆適用的「尊貴山景客房雙人住宿券」，並將萬麗軒人氣招牌「玉山酒香炙燒片皮烤鴨」搬進展攤舉辦限時試吃。宜蘭力麗威斯汀度假酒店結合 LINE Pay快閃回饋，天天於現場直播抽出總價值逾5萬元的「獨棟單臥室泳池別墅」住宿券；圓山大飯店主打現場滿額參加轉轉樂與摸彩，推出展期限定驚喜住宿券與松鶴餐廳買十送一；海霸王集團於展場每日限量推出「甲天下新台菜四人套餐券」，單筆消費滿萬元即可參加抽獎，最大獎為5000元餐飲現金抵用券；天成飯店集團推出加入會員贈環保收納袋，抽蝴蝶谷雙人住宿券，購買天合尊寵卡再贈瑞穗天合假日入住不加價權益券今年展會航空陣容龐大，各大航空也祭出年度最強檔促銷：中華航空主打熱門航線最低76折起；星宇航空推全航線85折起優惠，單筆消費滿2萬元即可抽亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊；長榮航空推出精選航線82折起，週末快閃桃園－香港未稅3,280元起、桃園－首爾未稅6,059元起，購票再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票。今年最大亮點之一，ANA全日本空輸睽違七年回歸，更首次攜手樂桃航空參展，此次推出台日航線機票未稅7000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈ANA原創無線充電盤；樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，現場追蹤樂桃航空台灣粉專，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值2萬元Peach點數等好禮！日本航空此次攜手日本越洋航空等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3200元起、豪經艙 1萬400 元起。秋冬是泡湯、山林度假與親友同樂的好時機。關西六福莊「最好玩三人住宿券」8888元，適合安排親子假期；春天酒店、北投麗禧溫泉酒店、宜蘭力麗威斯汀等推出溫泉及住宿方案，雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5000元起，惠來大雪山森林會館「平日惠來星空艙套房住宿券」展場限定4180元起，從親子同遊、城市聚餐到泡湯、山林療癒都能滿足。各大旅行社主打「夢想清單行程」與「主題深度遊」，祭出眾多展場限定好康與優質行程！可樂旅遊獨家推出「國泰航空紐約跨年倒數自由行9日」10萬9888元起，還有自由行最高折抵3000元，以及逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠；五福旅遊推出長程線指定行程第二人最高折2萬元、日本指定行程第二人最高折1萬1111元，以及韓國釜山慶州4日8999元、農曆春節富國島5日第二人折8000元；旅天下鎖定農曆春節與追光檔期，祭出印度、尼泊爾、斯里蘭卡南亞賀歲行程最高折1萬元，溫哥華黃刀極光行程第二人現折6000元；雄獅旅遊搶攻寒假與春節檔期，現場祭出賀歲長線團體最高現折5000元、短線最高折3000元、親子出遊小孩最高折1萬元，並力推頂級「2027璽寶追夢號南極半島20日」極地探險奢華巡禮。門票部分，預售票180元、展期全票（11月6日～9日）200元，公益捐血贈票將於即日起至11月7日在北北基宜18個指定捐血點辦理，數量有限，送完為止。ITF預售票販售至11月5日，展期間亦可至現場及Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網、TaiTIX等通路購票。▪️：180元▪️：200元（優待票150元、愛心票100元）日起–11月07日(六)攜帶身份證至北北基宜地區18個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c.)，即可兌換1張門票，捐兩袋血(共500c.c.)即可兌換2張門票，每人最多捐2袋。限量8000張，贈完為止。11月06日(五) 10:00-18:00旅遊業者可出示一張名片及身分證件，於南港展覽館1樓J區入口及4樓M區入口辦理驗證入場。11月6日(五) 12:00~18:0011月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00台北南港展覽館一館1、4樓