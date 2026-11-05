「2026ITF台灣國際旅展」將於明（6）日登場一直至11月9日，地點就在台北南港展覽館一館，集結123個國家及城市、1600個攤位，現場一次掌握最新旅遊產品與情報。其中各家飯店推出優惠住宿券，也有寒舍集團於旅展現場推吃到飽券5折優惠。國內旅遊方面，也有雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5000元起。《NOWNEWS今日新聞》整理飯店、旅行社、航空公司推出的台灣旅展展場優惠，以及免費門票索取方式，一文掌握。
今年ITF由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，堪稱是每年最盛大的旅展，將於明（6）日登場。餐券與住宿券為旅展熱門品項，多家人氣飯店皆推出限時限量展場優惠。寒舍集團旅展四天每日推出指定商品5折、限量50組，如台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日自助餐券4張一組，原價8200元、優惠價4100元，為11月8日限定販售；台北美福大飯店旅展期間每日下午3時限時推出彩匯單人自助晚餐券1600元；台北遠東香格里拉豪華客房雙人住宿券含早餐5399元，展場消費滿額另有餐券及住宿好禮加碼。
寒舍集團下殺5折、凱撒集團買一送一 旅展現場才有
台北君悅酒店每日指定時間持排隊禮DM，單筆消費滿2萬8800元發票送凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿3萬5800元送平日晚餐單人券3張；凱撒飯店連鎖每日上午10點限量「板橋凱撒蓮花餐廳泰式料理吃到飽餐券」買一送一，每日「主廚上菜秀」免費試吃米其林推薦長安葫蘆雞、嫣紅鵝等名菜。
飯店推住宿券優惠 「獨棟單臥室泳池別墅」天天送
大倉久和大飯店展場限定推出限量100張的菁英客房一泊二食平日住宿券；台北士林萬麗酒店每日限量快閃平假日皆適用的「尊貴山景客房雙人住宿券」，並將萬麗軒人氣招牌「玉山酒香炙燒片皮烤鴨」搬進展攤舉辦限時試吃。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店結合 LINE Pay快閃回饋，天天於現場直播抽出總價值逾5萬元的「獨棟單臥室泳池別墅」住宿券；圓山大飯店主打現場滿額參加轉轉樂與摸彩，推出展期限定驚喜住宿券與松鶴餐廳買十送一；海霸王集團於展場每日限量推出「甲天下新台菜四人套餐券」，單筆消費滿萬元即可參加抽獎，最大獎為5000元餐飲現金抵用券；天成飯店集團推出加入會員贈環保收納袋，抽蝴蝶谷雙人住宿券，購買天合尊寵卡再贈瑞穗天合假日入住不加價權益券
航空公司祭出最強優惠 買機票加碼抽不限航點商務艙
今年展會航空陣容龐大，各大航空也祭出年度最強檔促銷：中華航空主打熱門航線最低76折起；星宇航空推全航線85折起優惠，單筆消費滿2萬元即可抽亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊；長榮航空推出精選航線82折起，週末快閃桃園－香港未稅3,280元起、桃園－首爾未稅6,059元起，購票再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票。
今年最大亮點之一，ANA全日本空輸睽違七年回歸，更首次攜手樂桃航空參展，此次推出台日航線機票未稅7000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈ANA原創無線充電盤；樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，現場追蹤樂桃航空台灣粉專，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值2萬元Peach點數等好禮！日本航空此次攜手日本越洋航空等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3200元起、豪經艙 1萬400 元起。
住農場「一泊三食住宿券」5000元起
秋冬是泡湯、山林度假與親友同樂的好時機。關西六福莊「最好玩三人住宿券」8888元，適合安排親子假期；春天酒店、北投麗禧溫泉酒店、宜蘭力麗威斯汀等推出溫泉及住宿方案，雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5000元起，惠來大雪山森林會館「平日惠來星空艙套房住宿券」展場限定4180元起，從親子同遊、城市聚餐到泡湯、山林療癒都能滿足。
旅行社都加入戰局 第二人最高折2萬元
各大旅行社主打「夢想清單行程」與「主題深度遊」，祭出眾多展場限定好康與優質行程！可樂旅遊獨家推出「國泰航空紐約跨年倒數自由行9日」10萬9888元起，還有自由行最高折抵3000元，以及逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠；五福旅遊推出長程線指定行程第二人最高折2萬元、日本指定行程第二人最高折1萬1111元，以及韓國釜山慶州4日8999元、農曆春節富國島5日第二人折8000元；旅天下鎖定農曆春節與追光檔期，祭出印度、尼泊爾、斯里蘭卡南亞賀歲行程最高折1萬元，溫哥華黃刀極光行程第二人現折6000元；雄獅旅遊搶攻寒假與春節檔期，現場祭出賀歲長線團體最高現折5000元、短線最高折3000元、親子出遊小孩最高折1萬元，並力推頂級「2027璽寶追夢號南極半島20日」極地探險奢華巡禮。
2026台灣國際旅展門票200元 2方式拿免費門票
門票部分，預售票180元、展期全票（11月6日～9日）200元，公益捐血贈票將於即日起至11月7日在北北基宜18個指定捐血點辦理，數量有限，送完為止。ITF預售票販售至11月5日，展期間亦可至現場及Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網、TaiTIX等通路購票。
2026台灣國際旅展門票資訊：
▪️預售票（即日起至11月5日）：180元
▪️展期全票（11月6日～9日）：200元（優待票150元、愛心票100元）
▪️免費入場兩方式：
捐血贈票：
即日起–11月07日(六)攜帶身份證至北北基宜地區18個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c.)，即可兌換1張門票，捐兩袋血(共500c.c.)即可兌換2張門票，每人最多捐2袋。限量8000張，贈完為止。
旅遊同業參訪：
11月06日(五) 10:00-18:00旅遊業者可出示一張名片及身分證件，於南港展覽館1樓J區入口及4樓M區入口辦理驗證入場。
🟡2026 ITF台灣國際旅展主要資訊：
日期：
11月6日(五) 12:00~18:00
11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00
地點：台北南港展覽館一館1、4樓
官網：2026ITF台北國際旅展
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台北君悅酒店每日指定時間持排隊禮DM，單筆消費滿2萬8800元發票送凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿3萬5800元送平日晚餐單人券3張；凱撒飯店連鎖每日上午10點限量「板橋凱撒蓮花餐廳泰式料理吃到飽餐券」買一送一，每日「主廚上菜秀」免費試吃米其林推薦長安葫蘆雞、嫣紅鵝等名菜。
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今年最大亮點之一，ANA全日本空輸睽違七年回歸，更首次攜手樂桃航空參展，此次推出台日航線機票未稅7000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈ANA原創無線充電盤；樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，現場追蹤樂桃航空台灣粉專，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值2萬元Peach點數等好禮！日本航空此次攜手日本越洋航空等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3200元起、豪經艙 1萬400 元起。
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旅行社都加入戰局 第二人最高折2萬元
各大旅行社主打「夢想清單行程」與「主題深度遊」，祭出眾多展場限定好康與優質行程！可樂旅遊獨家推出「國泰航空紐約跨年倒數自由行9日」10萬9888元起，還有自由行最高折抵3000元，以及逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠；五福旅遊推出長程線指定行程第二人最高折2萬元、日本指定行程第二人最高折1萬1111元，以及韓國釜山慶州4日8999元、農曆春節富國島5日第二人折8000元；旅天下鎖定農曆春節與追光檔期，祭出印度、尼泊爾、斯里蘭卡南亞賀歲行程最高折1萬元，溫哥華黃刀極光行程第二人現折6000元；雄獅旅遊搶攻寒假與春節檔期，現場祭出賀歲長線團體最高現折5000元、短線最高折3000元、親子出遊小孩最高折1萬元，並力推頂級「2027璽寶追夢號南極半島20日」極地探險奢華巡禮。
2026台灣國際旅展門票200元 2方式拿免費門票
門票部分，預售票180元、展期全票（11月6日～9日）200元，公益捐血贈票將於即日起至11月7日在北北基宜18個指定捐血點辦理，數量有限，送完為止。ITF預售票販售至11月5日，展期間亦可至現場及Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網、TaiTIX等通路購票。
2026台灣國際旅展門票資訊：
▪️預售票（即日起至11月5日）：180元
▪️展期全票（11月6日～9日）：200元（優待票150元、愛心票100元）
▪️免費入場兩方式：
捐血贈票：
即日起–11月07日(六)攜帶身份證至北北基宜地區18個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c.)，即可兌換1張門票，捐兩袋血(共500c.c.)即可兌換2張門票，每人最多捐2袋。限量8000張，贈完為止。
旅遊同業參訪：
11月06日(五) 10:00-18:00旅遊業者可出示一張名片及身分證件，於南港展覽館1樓J區入口及4樓M區入口辦理驗證入場。
🟡2026 ITF台灣國際旅展主要資訊：
日期：
11月6日(五) 12:00~18:00
11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00
地點：台北南港展覽館一館1、4樓
官網：2026ITF台北國際旅展