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香鬆每人僅2克？校方澄清非取用上限

台南已採一人一包？蔣萬安：應聽營養師專業意見

台北市中山區永安國小日前遭網友爆料，營養午餐的香鬆飯竟要求老師以「每人2公克」分發香鬆，引發外界質疑，也讓北市營養午餐政策再度成為討論焦點。對此，台北市長蔣萬安今（5）日表示，校方已對外說明，也要求教育局督促學校改善發放作業，減輕第一線教師負擔。至於是否比照台南採取一人一包方式，蔣萬安則強調，相關份量及發放方式應聽取專業營養師意見。日前有網友在社群平台貼出照片，顯示一包香鬆上貼有「香鬆飯的香鬆每人2g請協助分發」字樣，質疑營養午餐免費政策實施後，竟還要老師逐一分配香鬆，增加教師負擔。對此，台北市教育局說明，由於校內有學生對香鬆過敏，為確保用餐安全，才將香鬆另外裝袋送至班級。永安國小也澄清，2公克是營養標示上的建議份量，並非每名學生的取用上限，對於標示不夠清楚造成誤解，校方已表達歉意。針對民進黨台北市長候選人沈伯洋質疑營養午餐政策缺乏配套，蔣萬安今日受訪時表示，校方昨日已發布聲明，並清楚對外說明，他也要求教育局，務必請學校在整體作業流程及發放方式上，減輕第一線教師的負擔。至於有台南民眾指出，當地早已採取香鬆一人一包的方式，台北市未來是否跟進？蔣萬安回應，相關份量及發送方式，應該聽取專業營養師的意見。