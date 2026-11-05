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▲朱軒洋（左）在拍《下半場》期間，認識了來當代班化妝師的Cindy。（圖／翻攝自《下半場》臉書）

▲朱軒洋（左3）因電影《搜查瑠公圳》認識吳卓源（右3），這才發生劈腿事件。（圖／伯樂影業提供）

吳卓源今年4月坦承與朱軒洋交往中，昨（4）日更在陶晶瑩的網路節目《女人心事》向朱軒洋前女友Cindy道歉。回顧朱軒洋與Cindy那一段情，他曾在問答題目中，於「最愛的人」那欄直接寫上Cindy，公開放閃。當初兩人同居時，住的也是Cindy買的房子，朱軒洋卻趁她出國工作時與吳卓源在河濱公園約會，然後繼續返回與Cindy愛巢居住，這才被罵是「渣男」。現年27歲的朱軒洋比Cindy小6歲，兩人2019年相識，當時朱軒洋與范少勳等人在拍籃球電影《下半場》，Cindy去代班當劇組化妝師，因此與朱軒洋擦出火花。Cindy那時候雖然已經開始經營YouTube，要當美妝網紅，但還沒什麼人氣，與剛出道的朱軒洋可以說是陪伴彼此走過最無名的時光。後來Cindy人氣開始攀升，陸續接到業配、代言等工作，收入越來越高，她也主動買了房子與朱軒洋同居。朱軒洋當時演藝工作不算穩定，加上年紀還小，所以生活起居都相當依賴Cindy。2022年他因打球摔斷左膝十字韌帶時，也是Cindy親力親為照顧，帶他去診所掛號，陪他復健，伴他走過無法工作的低潮。因此2023年朱軒洋在宣傳電影《黑的教育》期間，被問到「最愛的人」是誰，他直接在板子上寫下「Cindy！」毫不避諱對外放閃，可見兩人當時愛得很甜蜜。直到2024年，朱軒洋為了拍電影《搜查瑠公圳》認識了吳卓源，才讓他與Cindy的感情開始變調。朱軒洋2024年3月底被拍到在Cindy出差韓國期間，到河濱公園與吳卓源見面，吳卓源雖然未拿下口罩，但整個人坐在朱軒洋腿上，和他摟抱在一起，最後還隔著口罩親了起來，關係顯然已超越友誼。Cindy那時被矇在鼓裡，還在IG上傳抵達韓國的報平安照片，全然不知自己被戴綠帽。朱軒洋當晚則坐著多元計程車先送吳卓源回家，自己才返回與Cindy同居的愛巢，這段全過程被狗仔完整記錄，也因此Cindy知情後，除了火大更是心碎。她最後也選擇快刀斬亂麻，直接將朱軒洋趕了出去，澈底終結這段孽緣。如今看到吳卓源隔了2年終於對自己道歉，Cindy則在Threads調侃：「你那邊還來得及買600的台積電」，顯然對吳卓源還是相當反感。