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伊朗戰爭拖累共和黨 白宮內部傳出究責聲浪

2006年歷史重演？布希當年敗選後撤換國防部長

民主黨準備展開調查 共和黨議員也批防長不適任

傳可能轉任參議員 川普稱「他會很受歡迎」

美國期中選舉結果出爐，民主黨成功奪回參眾兩院控制權，外界將共和黨敗選原因之一歸咎於爭議不斷的伊朗戰爭。美國總統川普（Donald Trump）週三（4日）公開力挺國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），強調沒有撤換他的打算。不過，知情人士透露，白宮內部已出現要求赫格塞斯為選舉失利負責的聲音，加上民主黨準備在新國會展開調查，讓這位備受爭議的國防部長面臨更大政治壓力。根據《路透社》報導，川普週三接受媒體訪問時，被問及是否考慮撤換赫格塞斯，立即回答：「沒有，我認為他做得非常好。」然而，這項表態並未平息外界對赫格塞斯去留的猜測。美國與以色列今年2月底對伊朗發動軍事行動，戰事持續至今，不僅造成能源價格上漲，也引發美國民眾對戰爭成本及政府外交政策的不滿。川普過去曾將赫格塞斯形容為對伊朗開戰的主要支持者之一。今年3月23日，川普甚至公開表示，赫格塞斯是最早主張採取軍事行動的人，認為不能讓伊朗取得核武。如今共和黨在期中選舉失去國會兩院控制權，伊朗戰爭也成為黨內檢討焦點。一名川普顧問透露，赫格塞斯可能因為戰爭問題成為被撤換的對象，並直言：「總得有人為這件事負責，而那個人不會是川普。」副總統范斯（JD Vance）週三也公開質疑伊朗戰爭是否值得付出代價，並認為這場戰爭導致共和黨失去國會控制權。范斯的發言也讓赫格塞斯的政治處境更加尷尬。川普的回應，也讓外界聯想到2006年美國期中選舉。當年共和黨因伊拉克戰爭引發民怨，在期中選舉失去國會控制權。時任總統小布希（George W. Bush）隨即在選後隔天撤換國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld），試圖回應選民不滿。不過，川普目前仍選擇公開支持赫格塞斯。美國國防部則表示，赫格塞斯百分之百致力於領導五角大廈，直到川普第二任期於2029年1月20日結束。赫格塞斯上任以來爭議不斷，除了民主黨持續批評，部分共和黨議員也對他的領導方式表達不滿。共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）今年稍早曾提出彈劾條款，指控赫格塞斯未經國會批准，就對伊朗發動軍事行動，涉嫌濫用職權。共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）週二接受CBS訪問時也表示，赫格塞斯接下來勢必面臨政治清算。提里斯指出，赫格塞斯與國會議員關係緊張，已影響川普政府爭取國會通過1.5兆美元國防預算的努力，因此共和黨必須重新評估，他是否仍是最適合與國會溝通的人選。另一方面，民主黨取得國會控制權後，已準備針對赫格塞斯的五角大廈管理方式展開調查。調查範圍可能涵蓋伊朗戰爭、撤換高階將領、烏克蘭政策，以及美軍在拉丁美洲海域攻擊疑似販毒船隻等爭議。部分民主黨人士認為，相關海上軍事行動可能涉及戰爭罪，要求進一步釐清。預料將出任眾議院軍事委員會主席的民主黨議員史密斯（Adam Smith）強調，新國會將積極監督國防部，尤其關注伊朗戰爭及軍方政治中立原則是否受到侵蝕。對此，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）強調，國防部一切作為均符合法律規定，赫格塞斯不會因為政客企圖取得政治利益，或發動缺乏根據的調查而退縮。除了撤換傳聞，赫格塞斯也被點名可能轉往參議院發展。共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）週二當選田納西州下任州長，預計明年1月就任，屆時將留下尚有4年任期的參議員席次。由於赫格塞斯是田納西州居民，且在當地投票，因此被視為可能獲得任命、接替布萊克本的人選之一。川普被問及是否希望赫格塞斯接任參議員時表示，赫格塞斯目前工作表現很好，如果轉任參議員，應該也會相當受歡迎。不過，川普強調，自己並未聽說相關安排。