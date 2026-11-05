韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展將邁入第4年，活動代言邀約不斷，長期穩坐啦啦隊人氣冠軍，而她開設YouTube頻道後同樣獲得亮眼成績，根據《網路溫度計》最新統計，李多慧再度登上YouTuber聲量冠軍，前十名依序為歷史哥李易修、唐綺陽、館長（陳之漢）、Cheap、志祺七七、呱吉、亞拉（貓貓蟲咖波）、分析師郭哲榮、八炯，而蔡阿嘎、博恩、黃氏兄弟、HowHow等知名YouTuber則跌出前十名讓人意外。
李多慧頻道破百萬 感性謝粉絲：來台後人生像一部戲
李多慧來台後開設YouTube頻道，主要以Vlog生活紀錄、各種「一日打工實習」挑戰、台灣在地文化探索以及公益與商業合作（業配）為主，去年11月更突破百萬訂閱，讓她感性向粉絲們道謝，直呼：「來台後人生就像一部戲。」為了慶祝頻道百萬訂閱的里程碑，她今年7月自掏腰包近29萬，免費招待200名幸運粉絲吃火鍋。
打敗蔡阿嘎、HowHow 李多慧登YTR聲量冠軍
斜槓當起YouTuber的她，近日登上台灣YouTuber聲量冠軍。根據《網路溫度計》最新統計，冠軍由李多慧拿下，緊接在後的依序為歷史哥李易修、唐綺陽、館長（陳之漢）、Cheap、志祺七七、呱吉、亞拉（貓貓蟲咖波）、分析師郭哲榮、八炯。排名曝光後讓人感到意外，包括蔡阿嘎、「九妹」joeman、愛莉莎莎、HowHow、千千、阿滴等百萬YouTuber竟然都掉出前十名，也看得出來經營頻道競爭十分激烈。
頻道內容再升級 李多慧開職缺尋全能型製作人
事實上，李多慧的影片內容不侷限於啦啦隊應援，還融入了台灣生活的企劃，不僅拍攝她騎機車環島一圈的過程，還體驗一日上班族，像是台北101員工、一日記者、消防員等等相當多元。如今頻道規模越做越大，李多慧先前也在社群上公開徵才，想尋找「整合型PD（製作人）」夥伴，而徵才內容提到不只是單純剪輯或拍攝，而是希望找到能從企劃發想、拍攝執行到後製剪輯全程參與的全能型人才，看得出她對頻道經營有更長期且系統化的規劃。
值得一提的是，李多慧開出的薪水最高可以到7萬元，外加3萬元機票補助及1萬元生日獎金，雖福利條件優渥，又可以近距離與女神接觸，但不少人看了工作內容仍卻步，直呼：「應該很容易陣亡，YT 企劃不好做」、「影片品質真的不是開玩笑的」、「這應該不只硬，還要有點實力才能勝任吧」、「看之前拍片的水準之高，應該滿硬的XDDDD。」
📌李多慧頻道看這
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李多慧來台後開設YouTube頻道，主要以Vlog生活紀錄、各種「一日打工實習」挑戰、台灣在地文化探索以及公益與商業合作（業配）為主，去年11月更突破百萬訂閱，讓她感性向粉絲們道謝，直呼：「來台後人生就像一部戲。」為了慶祝頻道百萬訂閱的里程碑，她今年7月自掏腰包近29萬，免費招待200名幸運粉絲吃火鍋。
打敗蔡阿嘎、HowHow 李多慧登YTR聲量冠軍
斜槓當起YouTuber的她，近日登上台灣YouTuber聲量冠軍。根據《網路溫度計》最新統計，冠軍由李多慧拿下，緊接在後的依序為歷史哥李易修、唐綺陽、館長（陳之漢）、Cheap、志祺七七、呱吉、亞拉（貓貓蟲咖波）、分析師郭哲榮、八炯。排名曝光後讓人感到意外，包括蔡阿嘎、「九妹」joeman、愛莉莎莎、HowHow、千千、阿滴等百萬YouTuber竟然都掉出前十名，也看得出來經營頻道競爭十分激烈。
事實上，李多慧的影片內容不侷限於啦啦隊應援，還融入了台灣生活的企劃，不僅拍攝她騎機車環島一圈的過程，還體驗一日上班族，像是台北101員工、一日記者、消防員等等相當多元。如今頻道規模越做越大，李多慧先前也在社群上公開徵才，想尋找「整合型PD（製作人）」夥伴，而徵才內容提到不只是單純剪輯或拍攝，而是希望找到能從企劃發想、拍攝執行到後製剪輯全程參與的全能型人才，看得出她對頻道經營有更長期且系統化的規劃。
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