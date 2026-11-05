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侯友宜跨市加持 盼蔣萬安連任、李四川接棒

謝侯友宜站台卻喊錯地名 蔣萬安掃街意外出包

台北市長蔣萬安力拚連任，今（5）日上午找來新北市長侯友宜合體，前往士林華榮市場掃街拜票，盼藉由雙北合作成果爭取選民支持。不料，蔣萬安在會前接受媒體聯訪時，卻意外發生口誤，將位於士林區的「華榮市場」說成「北投華榮市場」，搞錯行政區，也講錯市場名稱，成為掃街活動的小插曲。侯友宜受訪時表示，過去四年與蔣萬安在雙北共同生活圈的合作相當愉快，尤其透過北北基桃治理平台，在交通、產業及建設等面向共同推動區域發展，四年來成果斐然。侯友宜強調，這次蔣萬安力拚連任，新北市則由李四川爭取接棒，期待未來雙北能在既有合作基礎上持續打拚、認真「做代誌」，延續過去四年累積的施政成果。蔣萬安則感謝侯友宜特別前來加持，強調台北與新北本來就是一日共同生活圈，過去四年雙北密切合作，無論交通、居住或教育等議題，都是共同面對問題、一起解決。當然，我想非常謝謝侯市長今天特別來給我加持。過去這四年臺北跟新北、雙北之間彼此密切的合作，我們本來就是一日共同生活圈，所以不管面對交通、居住、教育等各項議題，我們共同面對問題，一起解決。所以我跟侯市長都是做實事的人，所以今天侯市長前來到北投華榮市場，跟我們像攤商還有所有市民朋友一一的懇託，爭取支持，非常的感謝。那接下來也會持續跟新北市密切緊密的合作，以及我們串接基北北桃既有的合作平臺，持續地為市民創造更大的福祉。不過，蔣萬安話鋒一轉，提及今日掃街行程時卻意外口誤，表示自己跟侯友宜都是做實事的人，「所以今天侯市長前來到北投榮華市場（口誤，應為士林華榮市場），和攤商還有所有市民朋友一一的懇託、爭取支持，非常的感謝。他說，接下來也會持續跟新北市密切緊密的合作，串接基北北桃既有的合作平台，持續地為市民創造更大的福祉。