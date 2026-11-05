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轉戰費城76人隊的41歲當家巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今（4）日作客底特律活塞隊主場再次改寫NBA歷史。詹姆斯在比賽中憑藉一次招牌的「坦克切」、最後以左手挑籃得分，正式完成個人例行賽生涯第16000顆進球，成為NBA歷史上第一位達成此一神級里程碑的球員，持續拉開與眾多傳奇巨星的距離。賽前詹姆斯例行賽生涯進球數已來到15998顆，距離16000大關僅差 2 顆。開局後詹姆斯先是在首節剩8分15秒時以一記急停跳投破網，隨後在一次面對活塞隊防線的強硬切入中，展現極佳的對抗性與手感完成得分，正式達標生涯第16000顆進球。值得一提的是，詹姆斯早在今年3月效力湖人隊期間，就已在金塊隊主場以一記後仰跳投超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登頂NBA歷史進球榜第1名；如今時隔8個月改披76人戰袍，詹姆斯再次將自己的紀錄推升至前無古人的16000顆障礙。在 NBA 歷史長河中，僅有詹姆斯與賈霸兩人能夠在例行賽投進超過14000顆進球，即使是排名第三的馬龍（Karl Malone）也遠遠落後了2400多顆。：16000顆：15837顆：13528顆：12681顆：12192顆即將在12月滿42歲的詹姆斯，本季邁入征戰NBA的第24個賽季，也是史上唯一一位能在聯盟效力長達24年的球員。今夏以2年800萬美元合約加盟76人的他，開季前6場比賽場均仍能穩定繳出16.2分、7.0籃板與7.3助攻的優質數據。本場對陣活塞，詹姆斯不僅完成16000顆進球的神蹟，場上更展現出色的傳導視野，送出一記漂亮妙傳給隊友里德（Paul Reed）得分，同步刷新個人助攻里程碑。儘管詹姆斯的進球絕大部分是在騎士、熱火與湖人時期所累積，但費城這座城市與76人隊，無疑有幸見證了這位傳奇巨星將NBA歷史得分紀錄再次推向新高度的偉大時刻。