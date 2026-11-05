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▲晶華國際酒店集團推出線上旅展，「環遊晶華集團聯合住宿券」每張3000元，持券可住全台捷絲旅，部分還送上早餐。（圖／捷絲旅提供）

▲「翰品酒店高雄」將能以2300元的優惠價，於平日入住。（圖／取自翰品酒店高雄臉書）

▲桃禧飯店集團的聯合住宿券每張最低只要2200元，能住到3家假日酒店，包含圖中的桃園機場假日酒店。(圖／桃禧飯店集團提供)

集結旗下人氣館別， 包括榮獲交通部觀光署五星級殊榮的台北天成大飯店，以及天成文旅 -蜂巢、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂 部‧悅華大酒店，憑一張券即可享五館擇一平日雙人入住， 並依房型提供1至2客早餐；若使用2張券， 則可升級入住同樣榮獲五星級殊榮的台北花園大酒店雅緻家庭四人房 ，享2至4客早餐。



本次旅展更推出限定加碼優惠，凡憑1張券入住 天成文旅-蜂巢可享假日不加價，再加贈當晚消夜與翌日早餐， 輕鬆體驗一泊二食；入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店 同樣享有消夜與早餐的一泊二食禮遇。若選擇入住天成文旅-繪日之 丘，則可升等平日溫馨家庭四人房，並享2至4客消夜與早餐。



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▲天成文旅-蜂巢將有可以每張3200元的聯合住宿券入住一晚。（天成飯店集團提供） 📍寒舍集團：



寒舍集團提到，今年以「藝起寒舍‧饗宿生活」串聯住宿、餐飲與湯屋，精選17項旅展限定折扣，像是去年一開賣即引爆搶購熱潮的「寒舍集團聯合住宿券」，每張5300元，是下殺38折的優惠。只要持一張聯合住宿券，即可享雙人平日入住台北喜來登大飯店熱銷房型「舒適客房」乙晚；依住宿券張數不同，還可選擇台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店。



礁溪寒沐今年更推出全方位的舒壓提案！主打房內獨立溫泉湯池與休閒度假體驗。針對家庭出遊首推27坪雙房格局的「語木居+迎曦閣 一泊一食家庭連通房平日/小旺日四人住宿券」，祭出33折優惠價1萬6800元（原價5萬1513元）；另還有備獨立湯池的「乘風居平日/小旺日雙人住宿券」，「一泊一食」36折8200元（原價2萬2869元）以及「一泊二食」36折9500元（原價2萬6345 元）等。



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▲購買聯合住宿券，一次四家飯店都可用，包含台北寒舍艾美酒店、台北喜來登、寒居酒店及礁溪寒沐酒店。（圖／台北寒舍艾美提供） 📍國泰飯店觀光事業：



國泰飯店觀光事業開跑「ITF線上旅展」，即日起至11月29日匯聚旗下七家飯店、餐飲及親子休閒體驗，推出住宿、餐飲及樂園票券優惠，最低26折起。



「和逸飯店全台五館聯合住宿券」為亮點，一券即可使用於台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館及高雄中山館，雙人入住並含兩客早餐，每張3500元起，原享買十送一優惠。



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▲國泰飯店觀光事業推出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」，每張3500元起。（圖／國泰飯店觀光事業提供） 📍凱撒飯店連鎖：



凱撒飯店連鎖宣告，旗下10間飯店即日起至11月9日晚間23:00推出線上旅展，祭出住宿、餐飲之優惠。此次「聯合住宿券」每張2799元，買10送1，換算每晚最低只要2545元起，即可暢遊全台。住宿券使用彈性高，可單張使用，也能自由搭配多張兌換。持1張住宿券平日可入住台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅，並享各館專屬加碼好禮。



持2張券平日可入住板橋凱撒豪華雙人客房或墾丁凱撒景觀客房，皆含早餐。墾丁凱撒再依使用券數提供不同房型選擇：持3張可入住池畔花園客房、6張入住豪華花園套房，10張則可入住擁有150坪寬敞空間的獨棟VILLA。



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▲凱撒飯店連鎖此次推出「聯合住宿券」，每晚最低2545元起即可暢遊全台。（圖／凱撒飯店連鎖提供） 📍遠東香格里拉飯店：



台北遠東香格里拉推出平日住房專案，全面祭出約21折至35折超值優惠。景觀首選豪華客房雙人含兩客早餐原價2萬5856元，優惠價5399元，約享21折優惠；若追求更寬敞的休憩格局，尊榮客房雙人含早餐原價2萬6433元，優惠價6199元，約享23折優惠。



台南遠東香格里拉也是即日起至11月24日推出「2026線上旅 展」，祭出年度唯一住宿券優惠檔期。六款住宿券涵蓋雙人客房、 親子家庭房、豪華閣及套房，最低下殺2.1折、平均每晚3899元起。今年更主打單張及雙張組合，降低購買門檻。



門檻最低的「尊榮客房雙人平日住宿券」2張組售價7798元（原價3萬4650元，約23折），等於平均每晚3899 元；「尊榮家庭房平日住宿券」 兩張組，售價9798元（原價4萬6794元，約2.1折）， 平均每晚4899元，包含住宿一晚及「遠東Café」 兩位成人、兩位未滿7歲兒童自助早餐。兩張住宿券可分次使用， 適合親子出遊或與親友共同購買。



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▲台北遠東香格里拉宣布線上旅展開跑，住宿21折起。（圖／台北遠東香格里拉提供） 📍麗緻餐旅集團：



麗緻餐旅集團也宣布，ITF線上旅展即日起開跑，台北亞都麗緻大飯店提供多款優惠住宿券，包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺21折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。



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📍福容大飯店：



福容大飯店「2026 ITF線上旅展」正式開賣，至11月13日下午6時止，推出多項住宿及餐飲優惠。「福容聯合住宿券」會員買15送2、平均每張2815元，可依旅程需求選擇城市住宿、海景度假或溫泉放鬆，例如入住福容淡水漁碼店、東北角的福容福隆店等，現在使用旅展票券，三天兩夜每晚只要4223元起。



其中全新登場的「福容徠旅通用券」首度登場，福容家會員限定買6送6，平均每張約2399元，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖等六館。



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▲福容大飯店集團首推「福容徠旅通用券」，平均一張只要2399元，使用一張即可入住集團旗下包含福容徠旅水里等飯店。（圖／福容大飯店提供） 📍老爺酒店集團：



老爺酒店集團宣告，即日起至11月9日推出「老爺感謝季」線上旅展，並於11月6日至9日同步參加「台灣國際旅展」。今年集結全台10家飯店、近30款住宿與餐飲優惠，主打每張3400元的聯合住宿券。



使用一張即可於平日雙人入住台北老爺、新竹老爺、南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺及老爺會館等指定據點，提供超過20種住宿組合。持兩張則可入住知本老爺、北投老爺，享雙人住宿含早餐及館內抵用金，亦可選擇礁溪老爺得天露營區。



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▲使用兩張「聯合住宿券」，可於平日入住知本老爺。（圖／知本老爺提供） 📍煙波國際觀光集團：



煙波國際觀光集團也有線上旅展，即日起開賣至11月16日中午12:00。此次主打「八館聯合住宿券」，每張單價2900元，另提供20送1優惠套票組合，等同每張折扣後只要2762元，持券即可入住煙波旗下全台8大特色飯店，適用於新竹湖濱館、台南館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、蘇澳四季雙泉館、花蓮館、花蓮太魯閣沁海館及花蓮太魯閣山闊館，部分需另外再加價。



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▲持券即可入住煙波旗下全台8大特色飯店，包含圖中的新竹湖濱館煙波大飯店 新竹湖濱館。(圖／翻攝煙波飯店官網)

2026「 ITF 台灣國際旅展」將於明日登場，展期至11月9日，地點在南港展覽館1館，各家飯店將到場參展之外，也都在網路上推出線上旅展，尤其多款住宿券都有優惠，最低下殺21折起。沒太多時間做功課的民眾，不妨參考飯店集團推出的聯合住宿券，一券全台多個館別都可使用。《NOWNEWS今日新聞》整理全台12大飯店集團線上旅展優惠內容，住宿券下殺最優21折起，最低價的則是桃禧飯店集團的聯合住宿券，每張2200元就可入住3家假日酒店，等於每人1100元就能入住一晚。晶華集團搶先於即日起線上開賣，11月9日前消費者可透過官網提前購買，享受集團旗下各酒店的優質住宿、餐飲、泡湯與SPA。集團今年持續強打每張售價3000元的「環遊晶華住宿券」，加碼「買10送1或贈亞洲萬里通8000哩」。▪️雲朗觀光集團宣布線上旅展開跑，產品集結住宿、餐飲與溫泉體驗。熱銷商品，持二至四張也可至其他館別，從城市旅宿、溫泉休憩到日式町屋，至全台雲朗旗下10個旅宿館別都可使用。另外今年也升級，持券入住部分館別可享行政酒廊、旺假日不加價等專屬禮遇。▪️桃禧飯店集團宣布，推出線上線下共21組優惠商品，集結旗下飯店包括桃園喜來登酒店、台北八里福朋喜來登酒店、桃園機場假日酒店、桃園智選假日酒店、臺北車站智選假日酒店等5館與餐飲品牌，祭出聯合住宿券、自助餐券等優惠。桃禧飯店集團此次因應旅展推出限定「聯合住宿券」，每套5張、售價1萬1000元每張面額2200元，可依館別以1至3張券入住旗下五館酒店。其中，，依最高房價計算約33至37折。若持2張券，可入住桃園喜來登酒店，約4折；持3張券則可入住台北八里福朋喜來登酒店，約51折。▪️天成飯店集團於推出超值平日聯合住宿券，每張3200元，