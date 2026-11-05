上架4年的知名手遊《勝利女神：妮姬》爆發嚴重資安危機！《勝利女神：妮姬》不僅可在手機上遊玩，還能透過官方PC啟動程式在電腦上跨平台遊玩，但現在傳出PC啟動器官方遭駭客入侵修改，並植入遠端控制木馬，恐導致玩家帳密、螢幕截圖及虛擬資產錢包遭竊。《勝利女神：妮姬》營運團隊也證實PC啟動器的部分檔案遭第三方竄改，執行啟動器時可能執行惡意程式，並且向玩家致歉。
官方PC啟動器被竄改 玩家電腦個資陷入危機
由 Shift Up 開發、騰訊旗下發行品牌Level Infinite營運的熱門遊戲《勝利女神：妮姬》（Goddess of Victory: NIKKE），正值四週年活動歡慶期間，卻傳出PC官方啟動程式遭駭客攻擊的重大資安事故。根據獨立資安研究者與玩家社群分析，研究人員於11月3日透過GitHub證實，Level Infinite負責全球發行的官方檔案派發伺服器（CDN）遭入侵，玩家開啟PC啟動器會從官方CDN載入檔案，但其中有4個檔案早在9月27日即被修改，導致玩家開啟啟動器時，會自動自外部伺服器下載並執行遠端控制惡意程式。
社群與資安研究人員最早在11月1日發現有玩家電腦遭受感染，目前駭客如何取得伺服器修改權限的具體細節仍有待調查確認。本次竄改事件所植入的木馬惡意程式嚴重威脅玩家個人資安，惡意程式會在受害者電腦開啟啟動器時，驅使系統下載並執行遠端控制指令、自動搜尋並查詢電腦中儲存的各類帳號密碼與登入資訊、對受害者電腦畫面進行截圖並回傳的功能，甚至側錄並盜取玩家電腦內儲存的虛擬資產錢包相關敏感資料。
官方證實啟動器有問題 致歉提供檢查、損失申報方法
《勝利女神：妮姬》營運團隊今（5）日在臉書粉專發表聲明致歉，對於此次PC啟動器安全事件，給玩家帶來的不安與擔憂，鄭重致歉，為了享受遊戲而執行的官方程式，反而可能威脅使用者的安全，「這是絕不應該發生的事」，目前官方已經針對存在問題的PC啟動器完成必要的安全處置與修復，官方也確認目前發布的啟動器可以正常使用。
營運團隊也透過官方網站發布事件說明，表示9月27日14點41分到14點42分左右，啟動器遭到惡意竄改，團隊也在11月3日23點發現啟動器指令碼檔案有異常，立刻進行排查和處理，並在11月4日11點9分完成更新，團隊也提供玩家電腦安全檢查方法，以及損失申報方式，未來營運團隊將以此為鑑，重新檢查PC啟動器及資料安全相關的整體安全管理機制，進行必要改善，避免類似事件再次發生。
《勝利女神：妮姬》資安事件檢查、損失申報相關資訊
需要進行安全檢查的用戶範圍：台灣時間9月27日14:41起，曾至少執行過一次PC啟動器的玩家。
電腦安全檢查：
自2026年11月5日7:00起，官方PC客戶端提供偵測並移除此事件散播的惡意程式之功能，請關閉Chrome等瀏覽器後再啟動PC客戶端。啟動客戶端後，如偵測到惡意程式，系統將顯示提示視窗，詢問玩家是否同意清除電腦中與該惡意程式有關的日誌、DLL及登錄檔資訊。
若玩家同意清除，與該惡意程式有關的資料將全部刪除。如果此時瀏覽器仍在執行，部分DLL檔案可能無法刪除而殘留，但這些檔案將不再被執行，不會帶來額外的安全風險。如未發現惡意程式，遊戲將正常執行，不會顯示該提示視窗。由於PC安全檢查功能是在緊急應對此次安全事件的過程中開發的功能，介面顯示會比較簡陋，敬請各位指揮官諒解。
對於目前未安裝PC啟動器，或選擇自行手動檢查的指揮官，官方也將提供單獨的安全檢查指南，協助玩家確認是否存在該惡意程式，並安全地將其移除。詳細的檢查及清除方法，可參考《PC啟動器安全問題手動檢查方法說明》公告。
帳戶保護措施：
清除惡意程式後，為防止進一步損失，可依照指引採取帳戶保護措施，建議玩家在未受惡意程式影響的另一台裝置，或在目前使用的電腦完成安全檢查後，採取以下帳戶保護措施。
① 請修改曾在該電腦上使用過的帳戶、密碼。
② 如果玩家曾在該電腦上使用或儲存API金鑰、存取權杖，請撤銷原有金鑰和權杖，並重新申請。
遊戲以外的帳戶及經濟損失申報與處理：官方表示，此次事件的影響可能不僅限於遊戲，也可能涉及玩家的電腦、外部服務帳戶及財產。如玩家因本次事件發現帳戶異常或遭受經濟損失，請透過官方客服中心申報，對於收到的諮詢，官方將依具體情況迅速、仔細地查核，並採取必要措施。
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由 Shift Up 開發、騰訊旗下發行品牌Level Infinite營運的熱門遊戲《勝利女神：妮姬》（Goddess of Victory: NIKKE），正值四週年活動歡慶期間，卻傳出PC官方啟動程式遭駭客攻擊的重大資安事故。根據獨立資安研究者與玩家社群分析，研究人員於11月3日透過GitHub證實，Level Infinite負責全球發行的官方檔案派發伺服器（CDN）遭入侵，玩家開啟PC啟動器會從官方CDN載入檔案，但其中有4個檔案早在9月27日即被修改，導致玩家開啟啟動器時，會自動自外部伺服器下載並執行遠端控制惡意程式。
社群與資安研究人員最早在11月1日發現有玩家電腦遭受感染，目前駭客如何取得伺服器修改權限的具體細節仍有待調查確認。本次竄改事件所植入的木馬惡意程式嚴重威脅玩家個人資安，惡意程式會在受害者電腦開啟啟動器時，驅使系統下載並執行遠端控制指令、自動搜尋並查詢電腦中儲存的各類帳號密碼與登入資訊、對受害者電腦畫面進行截圖並回傳的功能，甚至側錄並盜取玩家電腦內儲存的虛擬資產錢包相關敏感資料。
《勝利女神：妮姬》營運團隊今（5）日在臉書粉專發表聲明致歉，對於此次PC啟動器安全事件，給玩家帶來的不安與擔憂，鄭重致歉，為了享受遊戲而執行的官方程式，反而可能威脅使用者的安全，「這是絕不應該發生的事」，目前官方已經針對存在問題的PC啟動器完成必要的安全處置與修復，官方也確認目前發布的啟動器可以正常使用。
營運團隊也透過官方網站發布事件說明，表示9月27日14點41分到14點42分左右，啟動器遭到惡意竄改，團隊也在11月3日23點發現啟動器指令碼檔案有異常，立刻進行排查和處理，並在11月4日11點9分完成更新，團隊也提供玩家電腦安全檢查方法，以及損失申報方式，未來營運團隊將以此為鑑，重新檢查PC啟動器及資料安全相關的整體安全管理機制，進行必要改善，避免類似事件再次發生。
需要進行安全檢查的用戶範圍：台灣時間9月27日14:41起，曾至少執行過一次PC啟動器的玩家。
電腦安全檢查：
自2026年11月5日7:00起，官方PC客戶端提供偵測並移除此事件散播的惡意程式之功能，請關閉Chrome等瀏覽器後再啟動PC客戶端。啟動客戶端後，如偵測到惡意程式，系統將顯示提示視窗，詢問玩家是否同意清除電腦中與該惡意程式有關的日誌、DLL及登錄檔資訊。
若玩家同意清除，與該惡意程式有關的資料將全部刪除。如果此時瀏覽器仍在執行，部分DLL檔案可能無法刪除而殘留，但這些檔案將不再被執行，不會帶來額外的安全風險。如未發現惡意程式，遊戲將正常執行，不會顯示該提示視窗。由於PC安全檢查功能是在緊急應對此次安全事件的過程中開發的功能，介面顯示會比較簡陋，敬請各位指揮官諒解。
對於目前未安裝PC啟動器，或選擇自行手動檢查的指揮官，官方也將提供單獨的安全檢查指南，協助玩家確認是否存在該惡意程式，並安全地將其移除。詳細的檢查及清除方法，可參考《PC啟動器安全問題手動檢查方法說明》公告。
清除惡意程式後，為防止進一步損失，可依照指引採取帳戶保護措施，建議玩家在未受惡意程式影響的另一台裝置，或在目前使用的電腦完成安全檢查後，採取以下帳戶保護措施。
① 請修改曾在該電腦上使用過的帳戶、密碼。
② 如果玩家曾在該電腦上使用或儲存API金鑰、存取權杖，請撤銷原有金鑰和權杖，並重新申請。
遊戲以外的帳戶及經濟損失申報與處理：官方表示，此次事件的影響可能不僅限於遊戲，也可能涉及玩家的電腦、外部服務帳戶及財產。如玩家因本次事件發現帳戶異常或遭受經濟損失，請透過官方客服中心申報，對於收到的諮詢，官方將依具體情況迅速、仔細地查核，並採取必要措施。