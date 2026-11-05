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▲美國股市（圖／美聯社／達志影像）

美國期中選舉開票，民主黨拿下參議院，眾議院也被美國多家主流媒體預測由民主黨拿下，台股也跟著上演驚魂記。加權指數3日重挫1612.6點，創史上第7大跌點；4日盤中又一度狂瀉逾1450點、跌破4萬2000點，外資連5天賣超，單日提款高達1499億元。美國期中選舉為什麼會讓台股跌得這麼兇？國內專家分析，選舉結果是導火線，真正的引爆點是市場擔心民主黨掌控國會後，可能卡住AI資料中心的發展，衝擊台灣AI供應鏈。台股3日重挫1612.6點、跌幅3.59%，收在4萬3307.54點，是史上第7大單日跌點。4日美國期中選舉開票，加權指數早盤一度反彈超過400點，但隨著民主黨選情領先，指數迅速翻黑，盤中最低跌到4萬1948點，單日最大跌幅超過1450點。尾盤權值股急拉，終場跌358.63點，收在4萬2948.91點，日K線連5黑。籌碼面同樣慘烈。外資11月2日賣超735億元，3日賣超1073億元，4日再賣超1499億元，連續5天賣超。新台幣也跟著走貶，盤中貶破32.8元。財經評論家葉育碩指出，民主黨這次選戰中，有一部分訴求就是反對AI資料中心無限擴張，理由包括耗電、耗水、推高電價和環境衝擊。他說：「如果民主黨最終取得國會主導權，未來AI資料中心的審查、能源政策與建設限制，都可能出現變化。」葉育碩分析，一旦美國對資料中心的監管變嚴，雲端大廠的資本支出成長可能放緩，台積電、AI伺服器、ASIC、散熱、電源與半導體設備等台灣AI供應鏈都會受影響。不過他也強調，這不代表美國會放棄AI，或科技巨頭會停止投資，而是市場原本預期的「成長假設」可能改變。分析師「大佛」李其展也表示，市場開始擔心民主黨拿下兩院後，會阻礙川普支持的資料中心發展與相關科技成長。總經學家吳嘉隆選前就分析，共和黨一旦失去國會，川普沒有連任壓力，可能更敢冒險，例如擴大對伊朗的軍事行動。他說：「這樣的不確定性對股市不利，預估美股與台股將面對賣壓並拉回整理，這也解釋了外資持續賣超台股的原因。」吳嘉隆也指出，民主黨主導的眾議院可能增加支出、讓聯邦債務惡化，並加強對科技和金融業的監管，對AI發展與科技股都不利。選舉之外，市場原本就對AI題材有疑慮。金管會證期局副局長黃仲豪表示，近期股市震盪主要來自兩大因素：一是美國大型科技公司的財報與評價出現分歧，二是地緣政治的不確定性。他也指出，台股3日跌3.59%，在亞洲屬於中段，韓股跌3.78%更多。金管會已請證交所和櫃買中心密切監控國際市場。融資斷頭賣壓也加重了跌勢。4日融資餘額單日減少約229億元，跌破6000億元。統一投顧指出，大盤從高點跌了13.56%，但融資只減少8.19%，去槓桿還沒完成。其實，法人早在選前就推演過不同的選舉情境。華南投顧董事長呂仁傑分析，如果選舉結果是「參院共和黨、眾院民主黨」，台股比較有機會反彈；但如果民主黨同時拿下兩院，台股可能進一步修正。最後的選舉結果，正是市場最擔心的情境。：台新投顧副總經理黃文清認為：「4萬2000點以下已屬超跌。」他建議投資人逢低分批布局。第一金投顧董事長黃詣庭也表示，如果融資浮額能大幅減少，這週有機會看到波段低點。：摩爾投顧楊育華從技術面評估，台股可能還有約1000點的下跌空間，但跌破4萬點的機率很低。：分析師陳佳偉警告，如果指數跌破4萬點頸線，可能形成頭肩頂型態，最壞情境要回測3萬3678點。華南、群益、統一投顧董事長則共同建議，投資人應保持資金彈性、避免過度槓桿，並逢低偏多操作。法人也指出，從歷史經驗來看，美國期中選舉年的第四季，美股和台股上漲的機率都很高。法人預估，上市櫃公司今年獲利將成長超過5成，明年再成長約3成，基本面仍有支撐。待選舉結果明朗、不確定性消除後，資金有望重新回流。