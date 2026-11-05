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▲陶晶瑩邀請吳卓源登上《女人心事》，首度深入談論兩年半前的感情風波，她在節目中向Cindy道歉。（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YouTube）

▲Cindy在吳卓源公開道歉後接連發文，最新表示網友講話太狠，讓她直呼「不敢惹你們」。（圖／翻攝自Cindy Threads）

陶晶瑩近日邀請吳卓源登上Podcast節目《女人心事》，首度深入談論她與朱軒洋的感情風波，吳卓源更在鏡頭前淚崩，向朱軒洋前女友Cindy（何心蒂）道歉。然而節目上線後，討論區隨即湧入大量負評，不少觀眾質疑這場遲來兩年半的道歉是在「洗白」，甚至留下相當尖銳、難聽的批評。繼以「你那邊還來得及買600的台積電」暗酸道歉太遲後，Cindy再度發聲：「你們講話真的太狠，我不敢惹你們。」吳卓源2024年被拍到與當時仍有女友的朱軒洋在河濱公園約會，形象與演藝事業受到重創。事隔兩年半，她在節目中坦言，一切都是自己的選擇造成，也承認傷害了Cindy，哽咽表示：「真的要跟她說對不起，因為我造成她這麼多的痛苦。」陶晶瑩在訪問過程中並未一味護航，直言吳卓源在這件事上有「債」要還，包括承受輿論撻伐及工作大量減少。她也追問，吳卓源與朱軒洋為何在事件過後又決定正式交往，並假設未來若有第三者介入，兩人又會如何面對。儘管吳卓源在鏡頭前數度落淚，觀眾仍不願買單，留言質疑她為何拖到公開交往後才道歉，也有人將矛頭指向節目，認為整場訪問帶有替吳卓源重建形象的意味；部分言論更直接以激烈字眼攻擊當事人。Cindy先前以台積電昔日約600元的股價比喻時間已經回不去，被網友解讀為諷刺對方「網速太慢」。眼見網友聲援火力猛烈，她隨後又在限時貼文寫下：「你們講話真的太狠，我不敢惹你們。」雖然沒有指名道姓，不過大家對於她指的對象心知肚明。