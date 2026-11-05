我是廣告 請繼續往下閱讀

76人挑戰5連勝 半場取得14分領先

活塞末節展開反撲 一度追到4分差

布朗30分全場最高 詹姆斯準大三元

▲布朗（Jaylen Brown）本場攻下30分、7籃板，助隊拿下5連勝。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽歷經投票日後持續開戰，費城76人今（5）日客場交手底特律活塞，上半場就靠詹姆斯（LeBron James）穿針引線、布朗（Jaylen Brown）火力全開，取得14分領先，活塞則只靠康寧漢（Cade Cunningham）單打獨撐，下半場活力復甦但防守仍舊不佳，76人一度取得全場最多18分領先，末節活塞展開反撲，倒數1分鐘追到4分差，但布朗關鍵時刻送出火鍋，穩住領先分差，終場112：106擊敗活塞，取得近期一波5連勝，活塞則終止3連勝。76人本季豪組超級陣容，本場開打前取得7勝1敗，客場交手6勝1敗的上季東區龍頭活塞，本以為是強強對決，但活塞在缺少當家中鋒杜倫（Jalen Duren）情況下，禁區陷入劣勢，加上團隊投籃命中率不到4成，76人則有詹姆斯全能發揮，半場就陷入42：56、14分落後。下半場，活塞手感稍有回溫，但防守端仍無法限制對手，76人外線持續開炮，包含馬克西（Tyrese Maxey）外線手感回溫，一度將比分拉開到全場最多18分。末節主場活塞展開反撲，靠湯普森（Ausar Thompson）快攻上籃，一波6：0攻勢將比分縮小到12分差，暫停回來後，兩隊持續得分，活塞在剩下5分鐘時，靠詹金斯（Daniss Jenkins）快攻三分，讓比分再度回到10分差，可惜幾波關鍵進攻都無法投進，直到倒數3分鐘，射手羅賓森（Duncan Robinson）罰進3球，將分差縮小到8分差。最後4分鐘開始，活塞提升防守能量，再靠一哥康寧漢進攻端發力連續攻下4分、率隊打出7：0攻勢，將分差追到4分，讀秒階段，康寧漢關鍵三分出手，卻被布朗送出火鍋，活塞只能啟動犯規戰術，恩比德（Joel Embiid）2罰穩穩命中，全場攻下26分、14籃板，76人驚滔駭浪中6分差贏球。數據方面，贏球的76人以布朗30分、7籃板全場最高，恩比德有26分、14籃板，詹姆斯13分、10籃板與8助攻準大三元，馬克西19分、7助攻，輸球的活塞則以康寧漢26分、7籃板與10助攻、2抄截與2火鍋最高，羅賓森投進7顆外線、挹注27分。