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財政健全減債逾127億

招商突破3,099億！矽品再加碼千億

149甲線復通、近10億改建崙子大橋

整治雲林溪投入14億

觀光人次朝5千萬邁進

距離年底縣市長選舉剩不到一個月，雲林縣長張麗善也將卸任，並召開記者會細數過去八年施政報告成果。張麗善表示，她的從政理念「以人為本、以民為尊、將心比心」，始終把鄉親的需求放在第一位。雲林過去許多問題長期受限於財政、土地、法令及行政協調而無法突破，上任後秉持「人民的事就是政府的事」，8年來一步一腳印整頓財政、引進產業、打通交通並活化閒置空間，累計減債超過127億元，讓鄉親看見雲林正在改變，不讓歷史包袱留給下一代。張麗善強調，地方發展必須要先有健全財政，因此縣府堅持「不舉債、不浮編、不虛列」，透過開源節流與嚴謹管理，8年來累計減債超過127億元，並增加資產逾10億元，兼顧還債與建設，為教育、社福與產業保留發展空間。在經濟數據方面，雲林推動農工商科技並進，根據113年統計，雲林平均每戶所得總額達114萬2,151元，較107年增加25萬4,544元，全國排名由第20名攀升至第13名；平均每戶可支配所得達93萬9,002元，增加21萬2,155元，排名升至第12名，平均薪資更躍居中部六縣市第一，逐步翻轉「又老又窮」的刻板印象。張麗善強調，任內累計招商金額已突破3,099億元，其中矽品精密繼2022年投資975億元在虎尾設廠動土後，更於2026年8月再加碼1,000億元於斗六開發6公頃新廠。她直言，矽品能快速進駐，是因前縣長張榮味奠定良好基礎；然而令人惋惜的是，前縣長蘇治芬、李進勇任內，雲林在工業區土地開發與規劃出現長達14年的空窗期，錯失契機，反觀嘉義縣在陳明文、張花冠任內積極布局，為後續台積電進駐創造條件。為補足過去停滯缺口，顯府推動「9+1產業園區」，目前古坑產業加值園區已動土招商；麥寮綠色產業科技加值園區、大北港科技產業園區、斗南智慧物流冷鏈園區及斗六智慧電動車產業園區等4案，已送入內政部都委會審議，持續帶動產業轉型。交通建設方面，921地震後中斷22年的縣道149甲線已完成復通，並持續推進跨清水溪大橋與明隧道工程，草嶺石壁森林療癒基地更獲認證為「世界竹地標」及指定為觀光地區。此外，縣府投入4億3,543萬元打造虎尾「芒果大道」串聯高鐵特區與眷村糖廠；縣道164線拓寬命名為「顏思齊大道」；閒置26年的斗南火車站地下停車場投入逾1.4億元活化；二崙三和大橋引道工程自籌3,600萬元完工；串聯雲嘉的崙子大橋則投入近10億元改建，預計116年7月完工。在土地與公共設施活化上，斗南小東市地重劃耗資6.5億元完成45.68公頃開發，預估創造2,500個就業機會，舊穀倉也改建為「斗南鐵道小書屋」；另自籌逾億元修復斗六稅務局宿舍打造藝術創生基地。在環境與文化面向，縣府斥資逾14億元推動雲林溪整治及2.0再造；文化資產部分投入逾20億元修復全縣55件歷史建築，包括投入逾6億元活化北港1911好庫、逾億元打造斗六糖廠竹創基地。同時，歷時5年完成9志、11卷、36冊、超過800萬字的《雲林縣志》編纂，並自籌4,650萬元將舊縣警局打造成「雲林縣史館」。教育與食安方面，縣府編印品德教育教材，並投入逾2.6億元活化華山生態、三條崙海洋及西螺廣興食農等三大教育農園。環境治理上率先全台全面禁止廚餘養豬，成立零瘦肉精聯盟與「雲饗豬」品牌，妥善處理每日約30公噸廚餘並推動掩埋場堆置清零。受惠於「三橫三縱生態四角」布局，雲林觀光人次從108年的874萬人次，大幅攀升至115年1至8月的3,689萬人次，正全力朝全年5,000萬人次目標邁進。雲林縣議會議長黃凱、議員黃美瑤、王鈺齊也特別出席記者會，黃凱表示，雲林沒有焚化爐，張麗善率領團隊「化垃圾為黃金、廚餘變肥料」，在教育、社福與交通上全力以赴，議會同仁不分黨派都給予高度肯定。張麗善說，8年前接任時許多建設一等就是20年、設施荒廢數十年，「八年破沉痾」不是終點，而是要把更好的雲林留給下一代，讓長輩有依靠、孩子有希望、青年有舞台、產業有出路，為雲林創造全新可能。