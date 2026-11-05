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柯文哲赴基隆輔選 被問挺蔣萬安笑推周榆修

藍白合作「說到做到」 柯文哲：站台要看對方需不需要

2026九合一選舉進入最後倒數階段，藍白合作動向備受關注，外界也關心民眾黨創黨主席柯文哲是否會在選前替力拚連任的台北市長蔣萬安站台。對此，柯文哲今（5）日受訪時表示，除了新竹縣合作破局，其他縣市只要能幫忙都會盡量協助，但也強調，站台必須考量對方陣營的需求，「要幫也要人家有好處，不要越幫越忙」，並未明確表態是否會替蔣萬安站台。柯文哲今日上午在基隆市副市長、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳陪同下，前往基隆安樂市場，替民眾黨提名的4位市議員候選人掃街拜票。面對媒體詢問，選戰剩下約3週，是否會親自替蔣萬安造勢站台？柯文哲笑稱，這個問題已經被問過很多次，但他的行程根本不是自己決定的。柯文哲表示，就連今日基隆輔選行程，都是一個月前就已安排好，若想知道接下來兩週會出現在哪裡，「問我不如去問秘書長周榆修」，因為行程都是由黨中央統籌安排。談及藍白合作，柯文哲指出，依照民眾黨主席黃國昌的主張，既然縣市長選舉已與國民黨簽署合作協議，就應該「說到做到」，除了新竹縣合作破局之外，其他縣市只要有能力協助，民眾黨都會盡量幫忙。不過，柯文哲也強調，實際如何協助仍須考量雙方行程能否配合，更重要的是站台能否真正對候選人帶來幫助。他直言，「要幫也要人家有好處，不要越幫越忙」，選舉不是自己想做什麼就做什麼，而是必須尊重對方陣營的需求，才能讓合作發揮實際效果。