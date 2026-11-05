我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊在本季失去巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後，靠新一哥唐西奇（Luka Doncic）MVP等級的發揮，開季打出6勝2敗的優異戰績。這是否就意味著詹姆斯的離隊才徹底「解鎖」了唐西奇？知名運動經紀人、同時也是詹姆斯長期事業夥伴的保羅（Rich Paul），近期在節目《Game Over》中與知名名嘴凱勒曼（Max Kellerman）爆發激烈爭辯，保羅不滿媒體習慣拿詹姆斯當話題，直言：「他的離開跟湖人今年的成功一點關係也沒有。」在最新一集的《Game Over》節目中，名嘴凱勒曼指出，唐西奇本季開季場均狂轟38.3分登頂NBA得分王，很大程度歸功於詹姆斯轉戰費城後，唐西奇成為湖人唯一的絕對領袖：「我覺得在勒布朗離隊後，盧卡非常有動力去證明這是屬於他的球隊，」凱勒曼分析道，「過去兩人在場上時，整體發揮並沒有大於個人相加的效益。兩個都需要持球的超級巨星試圖配合，反而給球隊帶來了混亂。」這番言論立刻引來同台的保羅強烈反駁。保羅當場打斷凱勒曼並質問：「勒布朗跟這有什麼關係？勒布朗跟這完全沒有關係！」面對凱勒曼的堅持，保羅火氣越來越大，直接說媒體都有一樣的通病：「作為媒體，我們必須改掉動不動就提到勒布朗的習慣，那個人跟湖人今年一點關係也沒有。他的合約義務已經結束了。認為有一個人在場就會讓其他球員狀況變差，這種想法極度膚淺。」相較於將湖人的成功歸因於「詹姆斯走了」，保羅認為湖人管理層休賽季在角色球員上的精準補強，才是防守與戰績大升級的核心關鍵。「從陣容配置的角度來看，湖人做得非常出色，他們組建了一支能打出更好團隊防守的陣容，」保羅表示，「看看新加入的球員塞克斯頓（Collin Sexton）、賽布爾（Matisse Thybulle）、凱斯勒（Walker Kessler），加上原本的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）從替補端帶來活力。在現在的NBA，根本沒有人能一對一守住任何人，團隊防守才是勝負關鍵。」